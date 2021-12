Barbara Rey y Bigote Arrocet, futuros vecinos en Marbella

Si se confirma la intención de Edmundo Bigote Arrocet de asentarse a medio plazo en Marbella, se convertirá en vecino de su amiga especial, Bárbara Rey, que reside en esa localidad malagueña desde hace años.

El humorista de 72 años cuenta con muy buenas amistades en la Costa del Sol, entre ellas una persona con la que tendría en mente abrir un negocio relacionado con el mundo de la moda. Bigote diseña camisetas y otras prendas de sport y su amigo es un artista plástico muy bien relacionado en tierras marbellíes.

En cuanto a Bárbara, unos meses más joven que el novio de María Teresa Campos, se instaló hace muchos años en Marbella, aunque pasaba temporadas en Madrid. Pero parece ser que vendió su chalet de una urbanización de los alrededores de la capital y cuando se encuentra en la ciudad se instala en la casa de su hija Sofia.

La presentadora y actriz juega a la ambigüedad cuando se le pregunta qué le une a Arrocet, y responde con un "somos amigos, pero Dios dirá ", mientras que Bigote no se cansa de repetir que no tiene novia. Pero los rumores apuntan a que volveremos a verles juntos antes de que finalicen las fiestas navideñas. Eso sí, Arrocet, como ya contamos, se marcha a su tierra, a Chile, él próximo 13 de de enero, y, de momento, no ha comprado el billete de vuelta.