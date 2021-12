"El bicho de Luján" (Argüelles), estrella en la red tras las polémicas palabras de Paz Padilla sobre el Covid-19

Paz Padilla la ha liado en las redes sociales después de sus polémicas y cuestionables palabras acerca del Covid-19 y las vacunas contra la enfermedad. La presentadora se refirió este miércoles al virus como "el bicho de Luján" y a la variante Ómicron como "Oritrón". El cachondeo en Twitter no se ha hecho esperar y muchas miradas se han dirigido hacia la presentadora Luján Argüelles por razones más que evidentes.

"La vacuna es una proteína que te mete la Spider [sic], que es por donde entra el virus. Pero claro, la vacuna es la del bicho de Luján [sic] y ahora ha mutado, ahora tenemos la Oritrón [sic] y no entra por la puerta, sino por la ventana", aseguró Paz en el directo con Anne Igartiburu y María del Monte en Instagram.

En Twitter, el asombro ha sido la reacción por excelencia: "Luján Argüelles y Peter Parker [Spiderman] crearon la variante Oritrón. Es lo que yo saco en claro de este video" o "No sé qué pensarán Luján Argüelles y Spiderman sobre que hayan experimentado con ellos", expresaron algunos.

Luján Argüelles y Peter Parker crearon la variante ornitrón es lo que yo saco en claro de este video https://t.co/0Mvk94g8Y6 — •? Danilo Vaz ?• (@DaniVaz25) December 30, 2021

Las caras de María del Monte y de Ane Igartiburu son un poema.

No sé que pensarán Luján Argüelles y Spiderman sobre que hayan experimentado con ellos. https://t.co/wLKXBw3B8Q — Vicente De La Mancha (@donvidelamancha) December 30, 2021

Los comentarios jocosos no han cesado desde hace horas: "Qué necesidad hay de llamar bicho a Luján Argüelles", "A ver si me ha quedado claro, ¿Luján Argüelles va a entrar por mi ventana?", "No puedo" o "Se refiere claramente a Luján Argüelles", han escrito otros.

Qué necesidad hay de llamar bicho a Luján Argüelles. — JuanLu De Paolis (@juanludepaolis) December 30, 2021

a ver si me ha quedado claro luján argüelles va a entrar por mi ventana? — viyusgi (@Viyusgii) December 30, 2021

LA PROTEÍNA SPIDER, LA VARIANTE DE LUJÁN (¿ARGÜELLES?) Y LA ORICRÓN.



no puc ???????????????????? — Jorge Santos ????????????????????? (@Jorgesantosfm) December 30, 2021

"El bicho es el de Luján" refiriéndose claramente a Luján Argüelles https://t.co/Jb04MsIyvP — Victor (@pgvic_) December 30, 2021

Está ahora mismo Luján Argüelles en algún lugar de España enterándose de que están mencionando mucho su nombre en Twitter y no entiende por qué. — Bruce Nguyen (@BraisConC) December 30, 2021

Este miércoles, poco después de que Ana Obregón contara que no podrá dar las Campanadas de TVE porque se ha contagiado de Covid-19, Paz desvelaba el positivo que dio estas Navidades, aunque ella sí llegará a tiempo para darlas junto a Carlos Sobera en Vejer de la Frontera. En los últimos meses, la humorista también ha recibido críticas por sus comentarios y consejos acerca de la muerte (a raíz del fallecimiento de su marido, Juan Antonio Vidal, a los 53 años por cáncer) y la pseudociencia. En referencia a sus palabras sobre la pandemia también ha recibido un tirón de orejas de su compañera Belén Esteban.