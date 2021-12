Màxim Huerta borra su cuenta de Twitter tras el aluvión de críticas recibidas por la condecoración del Gobierno

Este miércoles se armó un gran revuelo en Twitter a raíz de que Pedro Sánchez y sus ministros condecoraran a Màxim Huerta con la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III. La iniciativa, que englobó también a otros 22 ministros de gobiernos liderados por el PSOE y el PP, no recibió el aplauso unánime en las redes. Muchos usuarios lamentaron que se reconociera a un ministro que dimitió después de tan solo siete días en el Ejecutivo.

Después de que numerosos internautas se percataran de la ausencia del ex presentador de El programa de Ana Rosa en la red social del pajarito, el propio Màxim explicó este jueves en Instagram su decisión.

"Me borré de Twitter. Basta con IG y Facebook. No puedo borrarme de la vida real. Porque esa vida sí me gusta. La mía, la que me rodea: mi familia, mi novio, mis amigos, mis libros, mi trabajo, mis compañeros, mi pueblo ", explicó, junto a una foto de una medalla especial que le regaló su abuela Irene. El escritor, en mitad de esta polémica, cuenta las horas para presentar las campanadas de À Punt (Valencia) desde la Plaza del Ayuntamiento de la ciudad.

En junio de 2018, tan solo siete días después de ser nombrado como ministro de Cultura y Deportes por el presidente socialista, Huerta dimitió tras publicarse que fue condenado en 2017 a pagar algo más de 240.000 euros para regularizar su situación con Hacienda.

"Como sabrán, hubo una regularización fiscal que afectó a cientos de creadores [...] Yo fui notificado, pagué lo correspondiente y en ese momento fue asunto cerrado (...) No hubo mala fe, lo que hubo es responsabilidad, no como ministro de Cultura, sino como ciudadano", justificó en televisión tras abandonar el cargo.