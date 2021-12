Enrique Iglesias "se parece mucho a su padre en lo negrero": habla un ex mánager crucial en la vida de Julio

Estos días se cumplen cuatro décadas del secuestro de ETA al doctor Iglesias Puga, el padre de Julio Iglesias (78). Con motivo de este suceso que mantuvo en vilo al país, Joaquín de Domingo, entonces Comisario Jefe y Director Operativo del Mando Único de la Lucha Antiterrorista, ha echado la vista atrás para contar cómo fue la relación que construyó con nuestro cantante más internacional a raíz de este episodio. Afortunadamente, la pesadilla acabó con la liberación del reconocido ginecólogo en enero de 1982.

"Julio Iglesias estaba en contacto con la Jefatura Superior de Policías de Madrid que investigaban el secuestro como delincuencia común. Nosotros en ningún momento, ni a nuestros propios compañeros, les dijimos que era ETA. Estuvimos investigando y manteniendo el secreto de la operación", confesó de Domingo en Mejor Contigo de TVE este miércoles.

??????? Joaquín de Domingo, Director Operativo de la Lucha Antiterrorista que rescató a Iglesias Puga



???? "No sé si por agradecimiento o por necesidad, Julio Iglesias quiso que trabajase con él. Ser su manager era más difícil que ser Policía Antiterrorista, era el nº1"#MejorContigo pic.twitter.com/wKbIo75pZU — MejorContigoTVE (@MejorContigoTVE) December 29, 2021

Después, recordó cómo fue la liberación del comúnmente conocido como 'Papuchi'. Se produjo el 17 de enero de 1982 tras veinte días secuestrado por la organización terrorista: "Julio Iglesias me llamó a mí a las ocho de la mañana porque a mí me llamo el presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo. Él le dio la noticia de la liberación. Y él me llamó a mí a las ocho de la mañana para darme las gracias y decirme que me quería conocer. Mantuvimos una conversación de cinco minutos".

A raíz de esto, el ex comisario continuó manteniendo contacto con el intérprete de Soy un truhán, soy un señor, hasta el punto de que el artista intentó ficharle para su equipo de seguridad: "No sé si por agradecimiento o por necesidad quiso que yo fuera a trabajar con él y que fuera su Jefe de Seguridad. Yo no acepté porque yo era comisario principal, luego fui destinado al Banco de España, tenía mucha categoría dentro de la Policía y no quería dejar el cuerpo para seguir haciendo labores de seguridad", aseguró.

Sin embargo, poco más de un lustro después del secuestro, el artista le convenció para que trabajara con él, sorprendentemente como mánager: "A lo siete años me dijo un día, 'Te voy a hacer una oferta que no vas a poder rechazar. Vas a ser mi mánager'. Me convenció, lo dejé todo y me fui a Estados Unidos".

En este sentido, ha contado cómo fue trabajar codo con codo con el ex de Isabel Preysler: "Fue muy complicado y mucho más difícil que ser policía antiterrorista. Era el número 1 del mundo, era asombroso, había que currárselo. Era tremendo, dábamos la vuelta al mundo dos veces al año. Casi 6 años fui su mánager. Era muy emocionante, yo viví momentos de una emoción infinita. Era un Dios viviente en aquella época".

Tras todos esos años a su lado, tomó la decisión de dejar este trabajo como mánager para darle un nuevo vuelco a su carrera: "Yo me fui de Julio Iglesias porque estaba muy cansado y recibí una oferta de Antonio Asensio, de Antena 3, para hacerme cargo de la producción de la cadena. A él no le gustó. Él estaba acostumbrado a echar a la gente, pero no que la gente se fuera", explicó.

La relación de los dos entonces se enfrió: "Ni a él le gustó que yo me viniera, ni a mí me gustó que a él no le gustara. Y ahí no acabamos ni bien ni mal".

Pese a que su amistad con Iglesias no se siguió cultivando, sí permanece a día de hoy en contacto con Enrique Iglesias (46), con quien también trabajó en una gira: "Tengo mucho contacto con Enrique. También le hice una gira por Europa después de dejar a Julio. Tenemos bastante contacto".

Conociendo a padre e hijo tan bien, estas son las similitudes y diferencias que encuentra entre los dos: "Se parece mucho a su padre en el tema profesional, en lo exigente que es y en lo negrero que es con la gente que trabaja con él, pero en el amor no tiene nada que ver con su padre. Él es fiel a su pareja y su padre nunca ha sido fiel a ninguna pareja".

Enrique Iglesias y Anna Kournikova, juntos desde 2001

La relación que mantienen Julio y Enrique siempre ha dado de que hablar en los medios por la conexión no tan fructífera que habría entre ellos desde hace años. El abuelo, Iglesias Puga falleció en diciembre de 2005 a los 90 años.