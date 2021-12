Alberto Chicote da el campanazo: anuncia bodorrio con su novia de hace 17 años

Tras más de quince años de novios, Alberto Chicote (52) dará el paso más importante en su relación con Inma Núñez. El chef, que este año volverá a dar las Campanadas con Cristina Pedroche, ha anunciado que tiene planes de contraer matrimonio con ella. El cocinero, que ya estuvo casado anteriormente, ha confesado que no tardará "demasiado" en formalizar su unión.

"Sí, sí me lo planteo. Me estoy sorprendiendo a mí mismo diciendo esto, pero sí, lo tengo en la cabeza y no tardaremos demasiado", le reconoció Chicote a Roberto Leal este miércoles en Fuera del mapa.

Aunque sus planes van muy enserio, los enamorados se lo contaron antes a Roberto Leal que a sus propios familiares: "A mis padres les va a hacer ilusión y a su madre también. Te lo estoy contando a ti y no se lo hemos contado a ellos".

No obstante, para evitar un entuerto familiar, sí se lo contaron a sus seres queridos antes de que el programa se emitiera ante toda España: "Inma y yo organizamos una comida en casa para que no se enterasen cuando se emitiese el programa".

Los dos se conocieron en 2004 entre fogones y unidos no solo siguen en lo sentimental, sino también en lo profesional. Ambos regentaron Yakitoro, la empresa compuesta por dos restaurantes que tenían en Madrid y que decidieron vender a finales del negro 2020. Uno de ellos, ahora en manos de otras personas, se encuentra en plena Puerta Alcalá y, el otro, en otro lugar no menos cotizado de la capital, el Paseo de la Castellana. Juntos siguen unidos en diferentes proyectos. El próximo año, el rostro de Atresmedia ejercerá de profesor de hostelería en un proyecto de formación con la Fundación Asindown.