Ana Obregón, positivo en Covid-19: "No podré estar en la Puerta del Sol"

Ana Obregón ha contado en Instagram que ha dado positivo en Covid-19 y que no podrá dar las Campanadas en la Puerta del Sol. Eran las segundas que iba a dar tras la muerte de su único hijo, Aless Lequio, y las primeras sin su madre, Ana María.

"Siento muchísimo tener que comunicaros que he dado positivo en Covid y no podré estar en la Puerta del Sol despidiendo el año con todos vosotros como me hubiera gustado", ha escrito la presentadora en la tarde de este miércoles.

Afortunadamente, la actriz no presenta síntomas graves: "Deciros que estoy bien, en casa, como si fuera un catarro súper fuerte gracias a las vacunas. Esta variante vuela, está en todas partes. Os lo dice alguien que no ha salido de su casa en todas las Navidades y sin embargo lo he cogido", ha explicado después.

A continuación, ha lamentado no poder tomarse las uvas de nuevo con todos los españoles: "Lo que más me entristece es no poder estar en ese balcón de la Puerta del Sol para agradeceros a todos de corazón el apoyo y el cariño tan inmenso que he recibido todo este año a través de la redes, en los medios de comunicación y en la calle". Anne Igartiburu, finalmente, tendrá como compañero al presentador de Aquí la tierra, Petrus Jacob.

Por último, la protagonista de Ana y los 7 le ha agradecido al diseñador Rubén Hernández la ilusión que había puesto en la confección de su vestido: "Gracias a Rubén Hernández por sus manos de oro y porque me había hecho un vestido maravilloso que me guardo para el año que viene", ha sentenciado, dando a entender que el año que viene dará (o al menos está dispuesta a ello) las Campanadas en TVE.