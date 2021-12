Isabel Pantoja, molestada y cabreada, "levanta el teléfono" para "parar" a Julián Muñoz en Telecinco

Isabel Pantoja teme lo peor ante la entrevista bomba que Julián Muñoz le ha concedido a Paloma García-Pelayo, y que se emitirá en Telecinco ya en 2022. La tonadillera, desde Cantora, está moviendo sus hilos para intentar frenar la emisión de este programa.

Antonio Rossi ha desvelado en El programa de Ana Rosa cuál ha sido la reacción de la cantante: "Hay molestia y cabreo, han levantado el teléfono para ver si se puede parar. Están muy enfadados y quieren saber qué va a contar", ha contado, dando a entender que la folclórica y su entorno se han puesto en contacto con su equipo legal para ver si pueden hacer algo.

El periodista ha hablado en plural porque en el lote mete a Agustín Pantoja, el inseparable hermano de Isabel. Rossi ha asegurado que este martes, tras enterarse de la reaparición de Muñoz, estaba "muy envalentonado".

Tras emitirse la primera promoción este lunes en Mediaset, Julián Muñoz se mostró cabreado y sorprendido con la prensa. Ya más calmado, ha concedido unas palabras a Pepe del Real. En concreto, ha hablado de Chabelita (que ya vaticinó que su madre no lo pasará nada bien con estos nuevos testimonios) y de Kiko Rivera: "Para mí esa niña es muy especial, después de muchos años la sigo teniendo mucho cariño. A Kiko le sigo teniendo mucho afecto. A Ana la tengo mucho respeto".

'No es hora de la venganza, es hora de la verdad': es el nombre que Mediaset ha elegido para el programa del ex alcalde de Marbella, que fue detenido en 2006 y en la actualidad goza de libertad condicional. Todavía no hay fecha concreta de emisión. "Se lo digo a ella y a la cara", advierte Muñoz en el tráiler. El mediático romance de los dos terminó en 2009, cuando la cantante lo confirmó con exclusiva de por medio.