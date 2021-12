Jeff Bezos y sus días navideños en yate: acaramelado (y muy tonificado) con Lauren Sánchez en alta mar

Siendo la persona más rica del mundo, con una fortuna valorada en 196.500 millones de dólares según Forbes, te puedes permitir unas Navidades por todo lo alto y en cualquier lugar del mundo. Jeff Bezos no escatima. El fundador de Amazon está pasando las fiestas navideñas con su novia, Lauren Sánchez, por el Caribe.

El portal TMZ ha fotografiado al magnate y a la periodista en la cubierta del yate en el que navegan. En las fotos, tomadas en la isla de San Bartolomé, los dos se muestran en actitud muy cómplice. Se dan un remojón con la manguera mientras lucen prendas de baño de color negro.

Jeff Bezos is a billionaire 9 ... 'cause he's showing off his impressive bod during a yacht trip with his girlfriend. https://t.co/UO8NsG6Bpj