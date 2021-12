Bertín Osborne pasó la Nochebuena solo porque se contagió de Covid-19: "Me ponían la comida en la cocina y se iban"

Bertín Osborne, tras las polémicas confesiones de su hija Claudia, ha atendido a la llamada de Sálvame, dando un detalle que no había trascendido de sus Navidades. El cantante de rancheras ha confesado que pasó la Nochebuena solo porque se contagió de Covid-19.

"Solo, con el Covid-19, en mi casa solo, confinado. Nochebuena, Navidad y todo. Me ponían la comida en la cocina y se iban", ha asegurado vía conexión telefónica.

Afortunadamente, ya le han dado el alta y ha pasado la enfermedad sin apenas síntomas: "Yo no he tenido síntomas ninguno. Hoy me han dado el alta y me he venido con mis primos. Lo que nos toca. Todavía con un poco de tos".

Después, ha contado cómo pasó su confinamiento: "Organizando y ordenando la casa. Me he dedicado a la limpieza y el orden. He tirado dos contenedores de cosas y me he entretenido. No hay mal que por bien no venga".

Cambiando de tercio, sobre el emotivo especial que presentó Toñi Moreno y en el que la catalana sorprendió al cantante con la visita de Fabiola Martínez y sus hijos, se ha limitado a decir que "todo precioso".

En esta ocasión no ha entrado en detalles acerca de las declaraciones de su hija Claudia (la menor de las tres que tuvo en su matrimonio con Sandra Domecq), que confesó que en su niñez notó la ausencia familiar paterna. Lo hizo en el libro que ha escrito y también en el programa de Mediaset, emitido este fin de semana.

Por otro lado, ha revelado que está muy pendiente de la evolución de Antonio Resines, ingresado en la UCI de un hospital madrileño desde el pasado 22 de diciembre por complicaciones derivadas del Covid-19: "Muy preocupado por mi amigo Antonio Resines. Cada dos o tres días le llamo a ver cómo está".

Por último, ha desvelado lo que le pide al 2022. Del amor, tras su divorcio de la venezolana, pasa: "Salud que es lo único que importa. No, no, qué coño, lo importante es la salud y lo demás da igual", ha sentenciado.