Belén Esteban recuerda su parto de Andreíta y desvela que Jesulín le hizo un regalo: "Pero no me acuerdo cuál"

A raíz del alumbramiento de Laura Matamoros, que este lunes dio a luz a su segundo hijo con Benji Aparicio, en Sálvame se han interesado en el parto que tuvo Belén Esteban hace ya 22 años. La princesa del pueblo ha recordado que lo pasó "mal" hasta que los médicos le pusieron la epidural. También ha dado un detalle acerca de Jesulín de Ubrique, el padre de su Andreíta.

Lea también: Belén Esteban saca las uñas por Andrea Janeiro y le da un toque a la revista que publicó fotos suyas

"A los 8 meses me lo provocaron porque soy diabética. Hace 22 años", ha explicado Belén. "Me hicieron cesárea. El padre estuvo conmigo, vio a la niña nacer", ha confesado, rememorando el momento más determinante de su vida.

Afortunadamente todo salió bien, a pesar de los dolores típicos en cualquier mujer antes de dar a luz: "Yo muy bien, la tuve en la Clínica Belén. Me lo provocaron y lo pasé mal hasta que me pusieron la epidural. Lo pasé mal por las contracciones. Tardaron en ponerme la epidural. Yo no dilataba". Además, ha asegurado que ella "había engordado mucho, 28 kilos" durante los meses de gestación.

Después de parir, Esteban pasó unos días algo complicados: "Yo no he sido de antojos ni nada. En la recuperación lo pasé mal. Yo lo pasé muy mal, en eso sí. Lo pasé mal una semana con los puntos", ha relatado.

Lea también - Belén Esteban, "hasta las narices" del antivacunas Miguel Bosé: "¡Vale ya, haz un disco!"

A continuación, Kiko Hernández ha ido a pinchar. Le ha preguntado si Jesulín la sorprendió con un regalo por el nacimiento de la niña, como suelen hacer los padres con las madres: "No me acuerdo. Me hizo un regalo, pero no me acuerdo cuál. No quiero hablar de esas cosas", se ha limitado a decir, sin querer meterse en el fango.

A continuación, Belén ha confesado que ella le dio el pecho a su hija y no biberón: "A mí me dio una subida de la leche... Con 40 de fiebre... Me puse malísima". A Kiko le dio la risa imaginándose a Jesulín merodeando por allí y haciendo determinadas cosas que se le han pasado por la mente: "Se me ha venido la imagen de Jesulín...", ha soltado entre risas. Belén ha rematado la faena saliendo por la tangente: "Eres una pesadilla con Jesulín".