Laura Matamoros cuenta desde la cama del hospital cómo ha ido el parto y presume de bebé: "Quiero llorar"

Coincidiendo con el 65 cumpleaños de Kiko Matamoros, su hija Laura dio a luz este lunes a su segundo hijo con Benji Aparicio, al que le han puesto Benjamín como al papá. Desde la cama del hospital, la influencer ha contado con pelos y señales cómo fue el parto. No ha podido ocultar la alegría de tener ya al bebé entre sus brazos.

"Es precioso no lo siguiente. Es igual que Mati, pero más morenito. No sabía que se podían llegar a parecer tanto. Ha sido un parto súper bueno", ha explicado en stories la hermana de Diego Matamoros, haciendo también referencia a su hijo mayor, que estará deseando que el pequeño llegue a casa para abrazarle.

Después, ha tenido unas palabras de agradecimiento para el equipo que ha asistido el alumbramiento: "He contado con uno de los mejores equipos. Sin ellos todo hubiese sido muy diferente, nada que ver con la experiencia del primer parto. Todo súper bonito y alucinante". A continuación, un chascarrillo para hacer gala de su humor: "Podría decir que me encantaría tener hijos todos los años, pero no, no os asustéis que no va a ser así", ha añadido entre risas.

También ha hablado sobre cómo ha pasado la primera noche con su nuevo hijo en el mundo: "He pasado una noche genial, algún dolor, algún entuerto, pero lo normal y más siendo el segundo bebé. Tengo aquí al lado a mi bebé y quiero llorar. Estoy súper contenta. Esta cosita que es mi bebé", ha dicho orgullosa, mientras mostraba el cuerpo de su chiquitín a sus seguidores, que son un millón en Instagram.

Con el chef Benji Aparicio sale desde 2016 y juntos han superado ya alguna que otra crisis. Al pequeño Matías, su primogénito, le dieron la bienvenida en mayo de 2018. Este lunes, su padre tuvo un día muy completo y no solo por el nacimiento de su nuevo nieto, sino también porque cumplió 65 años y apareció en la lista de morosos de Hacienda.