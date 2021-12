Isa Pantoja espera lo peor de la entrevista bomba de Julián Muñoz: "Imagínate cómo le puede sentar esto a mi madre"

Telecinco dio la sorpresa este lunes al anunciar una entrevista especial con Julián Muñoz, que se emitirá ya en 2022. Este martes se ha pronunciado al respecto Isa Pantoja, recordando que lo que vivió su madre al final de su relación con el ex alcalde de Marbella fue todo un "calvario" y que todo lo que va a contar ahora no será plato de buen gusto para la tonadillera.

"Imagínate como le puede sentar esto. Le llega la información aunque no lo vea", ha vaticinado Chabelita en El programa de Ana Rosa. "Esto es para hablar mal", ha añadido, lamentando lo que puede contar el ex de su madre.

Así las cosas, ha explicado que no espera nada bueno de la entrevista realizada por Paloma García-Pelayo, una de las periodistas que más siguió de cerca el Caso Malaya y que más pone a la altura del betún a la folclórica: "Lo que él va a contar por lo visto no es muy bueno que digamos, está dejando a mi madre...".

No obstante, ha aclarado que ella no guarda mal recuerdo del tiempo en el que su madre y Julián disfrutaban verdaderamente de su relación sentimental: "Cómo yo me he sentido con Julián es otra cosa. Yo me he llevado muy bien con él y cuando ellos estaban bien, yo la veía bien. Veíamos que mi madre estaba feliz y entendíamos que estaba feliz".

Después, cuando el noviazgo terminó y el Caso Malaya estalló, todo se desbordó: "Hasta que pasó lo que pasó y donde desembocó. Yo era adolescente y estuve dos años sin poder hablar con mi madre", ha recordado entristecida.

'No es hora de la venganza, es hora de la verdad': es el nombre que Mediaset ha elegido para el programa del ex alcalde de Marbella. Todavía no hay fecha concreta de emisión. "Se lo digo a ella y a la cara", advierte Muñoz en el tráiler. En las redes sociales, Mediaset ha recibido numerosas críticas por darle voz para 'linchar' a Isabel Pantoja, el 'mártir' recurrente por excelencia del grupo de Paolo Vasile.