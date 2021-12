Ana Obregón, sobre Aless: "Me preguntó: 'Mamá, ¿me voy a morir?' Le juré por mi vida que iba a salvarse"

Ana Obregón ha vuelto a hablar del eterno duelo que mantiene tras la muerte de su único hijo, Aless Lequio, en mayo de 2020. La actriz, que este año volverá a dar las Campanadas en su honor, ha recordado cómo fue el día en el que le diagnosticaron el cáncer y de cómo está afrontado estas segundas Navidades sin él. También son las primeras sin su madre, Ana María, que murió en mayo de este año.

A pesar del gran dolor que siente por la ausencia del joven emprendedor, en su recuerdo encuentra las fuerzas para seguir adelante: "Su ejemplo hace que yo luche a diario para encontrar un motivo por el que volver a vivir sin él", ha asegurado en la revista Elle. "Aless me enseñó a querer y cómo querer. Siempre insistía en que lo importante era estar con la gente que quieres, el tiempo que le dedicas", ha añadido.

Al hijo de Alessandro Lequio le diagnosticaron la enfermedad en 2018: "El día que nos comunicaron que estaba enfermo, entró en mi habitación y me preguntó: "Mamá, ¿me voy a morir?". Le juré por mi vida que iba a salvarse. Y no pude cumplirlo. Es algo que no me perdono", ha recordado la protagonista de Ana y los 7.

Para sobrellevar el dolor, la presentadora nunca ha recurrido a medicamentos ni a la ayuda de profesionales como psicólogos: "Yo no quiero buscar ayuda externa ni tampoco tomar pastillas. Tengo que hacerlo sola y exteriorizar los sentimientos. Mi dolor es su dolor, él quería vivir. La tristeza me une a mi hijo, es lo que me sale. El día que Aless se fue, me morí".

Desde poco después de la muerte de su hijo, en Instagram ha encontrado un refugio a la hora de expresar su dolor: "Cuando el dolor me muerde, tengo que escribir y compartirlo. Mi cuenta de Instagram es la de un corazón desangrándose, sin Photoshop ni retoques. Recibo tanto cariño a cambio que me acaricia el alma".

La bióloga también está trabajando para levantar la Fundación Aless Lequio porque siente que la investigación contra el cáncer no recibe todo el dinero que debería por parte del Estado: "Somos el país que menos dinero invierte en esto porque se trata de un problema que no afecta directamente a la economía: ojalá se destinara al cáncer la misma cantidad de euros que a la vacuna del Covid".

Ana pasó esta Nochebuena sola en su casa de Madrid, en La Moraleja, tal y como ella misma explicó en su cuenta de Instagram. Al mismo tiempo se estaba emitiendo en el ente público el Telepasión que presentó este año presentó junto a su gran amigo Boris Izaguirre. Este 31 de diciembre volverá a salir al balcón de la Puerta del Sol para dar las Campanadas de TVE con Anne Igartiburu. Pequeños pasos que son muy aplaudidos en las redes sociales, donde aplauden la fuerza que saca para ponerse delante de las cámaras a pesar de todo lo ocurrido.