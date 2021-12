Feroces críticas a Telecinco por utilizar a Julián Muñoz "para azotar a Isabel Pantoja": "El feminismo de Mediaset"

A bombo y platillo. Así fue como este lunes Mediaset anunció una entrevista televisada de Paloma García-Pelayo a Julián Muñoz, en la que el condenado por corrupción urbanística contará su verdad acerca de su relación con Isabel Pantoja. En las redes sociales, el grupo de Paolo Vasile ha recibido feroces críticas de los que consideran que Telecinco se está cebando contra la cantante.

"Mediaset utilizará al ladrón de Julián Muñoz para azotar a Isabel Pantoja. La cadena de los 'valores,' eso de '12 meses, 12 causas', aquello de 'Stop acoso mediático'. ¡Y una mierda! Con esto no hacéis más que demostrar lo carroñeros, malos y dañinos que sois", ha escrito uno de los tantos usuarios que ha echado por tierra el nuevo comodín de Telecinco para disparar la audiencia.

Otros tantos también han considerado que se están traspasando todos los límites contra la artista. Hay que recordar que a este nuevo movimiento se suman los ataques de Kiko Rivera (con quien ya se ha reconciliado la tonadillera). También todas las horas de tertulia y entrevistas con ella de 'mártir'. "Isabel Pantoja dando más trabajo que el INEM", expresó un internauta en tono irónico.

"Telecinco le dará voz en un documental a Julián Muñoz, delincuente condenado a prisión por delitos como: cohecho, malversación de fondos públicos, prevaricación urbanística (entre otras cosas) para seguir linchando a Isabel Pantoja. El feminismo de Mediaset, 12 meses 12 causas" u "¡Otro aquelarre a Isabel Pantoja", lanzaron otros.

Al mismo tiempo, la periodista García-Pelayo también se ha llevado unos cuantos recados en la red. Han recordado que siendo una de las grandes defensoras de Rocío Carrasco tras sus testimonios de malos tratos, debería tener consideración con otra mujer que está en la palestra mediática negativa de Telecinco. Rociíto también lo estaba, especialmente antes de la docuserie de la que ahora presumen: "Esta mujer está obsesionada con Isabel Pantoja y él lo sabe. La feminista García-Pelayo sacando mierda de otra mujer".

'No es hora de la venganza, es hora de la verdad': es el nombre que Mediaset ha elegido para el programa del ex alcalde de Marbella. Todavía no hay fecha concreta de emisión. "Se lo digo a ella y a la cara", advierte Muñoz en el tráiler.