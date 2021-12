Dolor en el velatorio de Carlos Marín (Il Divo): su madre tuvo que ser atendida por los servicios médicos

Carlos Marín, de Il Divo, fue velado este lunes en la capilla ardiente instalada en el Tanatorio San Isidro de Madrid, que se abrió al público a partir de las cuatro de la tarde para que sus seguidores se pudieran despedir de él. En el responso recibieron el pésame el gran amor de su vida, Geraldine Larrosa, y la madre del barítono, Magdalena Menchero.

El Español cuenta que la progenitora del cantante se mostró abatida, hasta el punto de que necesitó la ayuda de los servicios médicos en un momento de indisposición. El Covid-19 ha provocado que se tenga que despedir de su hijo, fallecido el pasado 19 de diciembre en el Royal Manchester Hospital, donde permanecía ingresado desde el pasado día 8 de este mismo mes. Carlos tenía tan solo 53 años.

Geraldine Larrosa en la despedida de Carlos Marín

Pese a las muestras de calor de los amigos de la familia (Roberto Álvarez, Yola Berrocal, Víctor Ullate...) y los seguidores del cantante, los otros hijos de Magdalena decidieron que lo mejor para ella era que se mantuviera relativamente alejada de ellos como medida de prevención contra el Covid-19. Al tratarse de una persona de avanzada edad, es una persona de riesgo en esta pandemia.

Geraldine Larrosa, conocida artísticamente como Innocence y con quien Carlos estuvo casado de 2006 a 2009, fue la encargada de atender a los medios de comunicación durante el velatorio.

Ella fue la última que habló con el intérprete antes de que los médicos decidieran intubarle: "Fue una videollamada que no iba a ser de despedida, él intuía que no estaba bien. Se despidió de mí diciéndome que me amaba, que era la mujer de su vida, que cuidara de su familia y que me quería un montón", confesó en Espejo Público, sin poder contener la emoción. Los dos mantenían una espléndida relación, seguían enamorados e incluso tenían planes de darse el 'sí, quiero' de nuevo.

La repatriación de los restos mortales de Marín se produjo desde el aeropuerto de Heathrow hasta Madrid. La familia del intérprete, especialmente su hermana, se ha ocupado de todas las gestiones de la repatriación.