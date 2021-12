Innocence, la ex de Carlos Marín (Il Divo), abatida por la tristeza: "Íbamos a sacar un disco juntos"

El barítono madrileño y su ex mujer siempre mantuvieron una estrecha relación, incluso después de su divorcio. Geraldine ha confesado que tenían planes de volver a casarse y también que preparaban un disco juntos.

"No hay palabras. Se ha ido parte de mi alma, no lo esperábamos porque pensábamos que iba a salir de esta. Él decía que iba a volver a casa por Navidad. Es una tragedia". Eran las palabras de Geraldine Larrosa, rota por la muerte de Carlos, con quien estuvo casada de 2006 a 2009.

A su llegada a la capilla ardiente, instalada en Madrid el 27 de diciembre, la artista Innocence hablaba en Espejo Público: "Se despidió de mí diciéndome que me amaba, que era la mujer de su vida." Geraldine, que sólo tenía palabras de amor para Carlos, reveló sus planes de cumplir sueños juntos: "Me decía que quería casarse conmigo (...) Íbamos a sacar un disco juntos."

El barítono, que estaba ingresado en un hospital de Manchester, quiso despedirse por teléfono de su gran amor antes de ser intubado. Geraldine recordaba así ese doloroso momento: "Me decía lo mucho que me quería, que me cuidaría allá donde fuera."