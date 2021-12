Kiko Matamoros contesta a Makoke y cuenta "la puta verdad" tras aparecer en la lista de morosos de Hacienda

Kiko Matamoros ha tenido este lunes 27 de diciembre uno de los días más ajetreados de los últimos tiempos. Por un lado, ha cumplido 65 años. Por otro, su hija Laura ha dado a luz a su segundo hijo. Por otra parte, un asunto no menos importante. Hacienda ha publicado su tradicional lista de morosos y él aparece en ella con una deuda de 711.000 euros.

Hay que recordar que en marzo de este año se publicó que él se enfrentaba a seis años de cárcel y su ex mujer, Makoke, a dos por una deuda de 1,2 millones con Hacienda. A él lo acusaban de delito de insolvencia punible y a ella de cooperadora necesaria en este delito. Los embargos de sus nóminas televisivas consiguieron rebajar la deuda en trescientos mil.

Acerca de esta cuestión se ha pronunciado Kiko en Sálvame. Muy enfadado, el colaborador le ha reprochado unas cuantas cuestiones a su ex, que "hace quince días" habló en televisión de estos líos de Matamoros con el fisco en términos, que según Kiko, no se corresponden con la realidad.

"Se han dicho cosas públicas que son absolutamente... Estoy con una deuda 700.000 euros. Tenía 1,2 millones hace tres años. Voy recomponiendo mi situación como buenamente puedo. Pero para que se sepa que es mentira lo que mi anterior pareja había dicho públicamente, que debía 1,2 millones. Son 711.000 euros", ha explicado desde el programa de Mediaset.

De esta forma, continúa trabajando y barajando otras alternativas para subsanar completamente su deuda: "Y espero que en breve puedo quedar en paz con las subastas de las casas".

No obstante, está muy enfadado con la madre de su hija pequeña, Anita: "Se me ha difamado públicamente. Se ha mentido y se han exhibido supuestos documentos que acreditaban la mentira que se estaba contando. Los datos están ahí y la lista es pública. Ella se refería a 1,2 millones hace quince días. Dijo que yo era un mentiroso, que liquidaba 2.000 euros", ha explicado, para después sentenciar con un demoledor: "Esta es la puta verdad".

Desde que anunciaran su separación en 2018, los reproches entre los dos han sido constantes. Incluso el pasado mes de marzo ella denunció a su ex por amenazas, vejaciones y violación de la intimidad por una serie de mensajes.

Matamoros pasó unas horas en dependencias policiales y luego fue puesto en libertad. Dos días después, el 5 de marzo se vieron las caras en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 4 de Madrid.

"El hecho de que no se haya dictado ninguna medida ni orden de alejamiento ni nada cautelar me tranquiliza mucho (...) Yo no amenazo a nadie, el que ha sido amenazado reiteradamente he sido yo", confesó Kiko entonces.