Belén Esteban, "hasta las narices" del antivacunas Miguel Bosé: "¡Vale ya, haz un disco!"

Este lunes han hablado en Sálvame de la importancia de estar vacunado frente al Covid-19 para disminuir el riesgo de ingreso y frenar los daños causados por la pandemia. Los colaboradores se han puesto serios y le han pedido a sus espectadores que confíen en la ciencia y en el sistema sanitario.

Tras hablar de la triste pérdida a los 53 años de Carlos Marín (Il Divo) por complicaciones derivadas del Covid-19, Belén Esteban ha lanzado un mensaje muy claro a los espectadores de Mediaset: "Hay que vacunarse", ha repetido en varias ocasiones. A continuación, la princesa del pueblo ha estallado contra Miguel Bosé.

Hay que recordar que el cantante, desde que estalló la pandemia, ha copado los titulares por su discurso negacionista contra las vacunas (el más reciente hace tan solo una semana, cuando tuvo la desfachatez de asegurar que "nos quieren matar a todos"). Belén piensa que la actitud del artista es intolerable: "Estoy de los discursos de Miguel Bosé hasta las narices. Haz un disco. Vale ya de dar ese mensaje", ha señalado, muy enfadada. No es la primera vez que la colaboradora se pone seria contra el cantante de Amante Bandido.

En su línea, Kiko Matamoros ha añadido: "La vacuna salva vidas y muchas (...) Tienes un escudo protector muy grande", ha dicho. Después se ha mostrado indignado con los ciudadanos que deciden no hacerlo: "Me parece muy insolidaria la gente que está optando por no vacunarse".

La presentadora, Nuria Marín, ha puesto como ejemplo a los más pequeños que reciben las dosis estos días: "Mi sobrina de 6 años, Diana, se está vacunando. Tengo mucha esperanza en la vacuna de los más pequeños. Son más conscientes muchas veces que los adultos de lo que está pasando", ha asegurado.

Después, ha terminado su discurso con un alegato a favor de la ciencia: "Hay que escuchar a los expertos y nos toca obedecer. Punto, no hay más", ha sentenciado.

Alonso Caparrós, Laura Fa y Miguel Frigenti también han insistido en la importancia de vacunarse para frenar el avance de la pandemia y disminuir la probabilidad de ingreso hospitalario tras contraerlo.