Bertín Osborne, más sincero que nunca: "He sido un padre ausente, me pesa una barbaridad"

Telecinco ha dado un vuelco a su programación de fin de semana sustituyendo Sálvame Deluxe por Su casa es la suya, una variante de la versión original Mi casa es la tuya en la que Bertín Osborne ha cambiado del rol de presentador a entrevistado por Toñi Moreno.

Durante el programa, el cantante no ha tenido tapujos a la hora de hablar. Ha comenzado hablando de Sandra, su primera esposa: "Quizás si no hubiéramos sido tan jóvenes no nos habríamos separado". Bertín Osborne se casó a los 21 años con Sandra Domecq. También se ha mostrado arrepentido por no haber pasado más tiempo con sus hijas.

"Lo único que no se puede recuperar es el tiempo y yo he perdido el tiempo con mis hijas y es lo que estoy procurando que no me ocurra con mis hijos, con mis hijas claro que lo perdí, me arrepiento", reconocía el artista.

"No he sido un padre duro, he sido un padre ausente, me pesa una barbaridad", confesaba Bertín, que sí deja claro que no ha sido un padre despreocupado: "Lo que he querido es que ellas buscaran su camino, no soy el padre que aconseja, haz lo que te da la gana y si te equivocas y te caes, te levantas, si no puedes te ayudo, pero te equivocas y te caes tú".

Precisamente hay cosas de Claudia, la hija menor de su primer matrimonio, que conoció leyendo su libro y eso le impactó: "No sabes lo mal que lo he pasado leyendo su libro, hay cosas que no sabía, que nunca me dijeron y eso me ha matado". Más tarde, durante la entrevista Claudia se emocionaba contando cómo abordaron esta situación. Tuvieron una charla en la que ambos se emocionaron: "Le pedí perdón, no quiero hacerle daño y él me ha pedido perdón a mí".

Toñi Moreno también ha podido hablar con las tres hijas de su primer matrimonio. Eugenia contaba que su madre les protegió y les hizo tanto entender como aceptar o perdonar que su padre no estaba todo lo que les habría gustado: "Gracias a ella, todo siguió". Alejandra, por su parte, fue la más consciente de la separación dado que era la mayor, pero confesaba que aunque sonara "horrible" no le costó superarlo: "Él no estaba nunca, entonces no hubo mucha diferencia, siempre estaba viajando, nuestra infancia ha sido con nuestra madre, él no estaba en el día a día".

Por otra parte, durante la entrevista se ha producido el encuentro entre Bertín Osborne y Fabiola, de quien se separó este año tras 14 años de casados. Pese a todo, ambos mantienen una buena relación por sus hijos: "Nos queremos por encima de todo, tenemos dos hijos que adoramos y vamos a seguir viéndonos", ha zanjado el presentador.

