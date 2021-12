Terelu Campos da la cara por Rocío Carrasco y frena a Diego Arrabal: "¡Hablaré si me da la gana!"

Para nadie es un secreto que Rocío, contar la verdad para seguir viva, la docuserie de Rocío Carrasco, ha sido de lo más comentado este año en la prensa del corazón. Así lo ha recordado Viva la vida este sábado, 25 de diciembre, y, como no podía ser de otra forma, han vuelto a generarse tensiones en plató entre los colaboradores.

Todo empezó porque Isabel Rábago ha contado una anécdota de un curso sobre violencia de género que está realizando. "Tengo una compañera que empezó a hacerlo porque el documental de Rocío Carrasco le llegó muy dentro", ha explicado la abogada.

Mientras Rábago hablaba, se ha escuchado una carcajada. Una risa que pertenecía a Diego Arrabal. "Perdona Diego, lo único que te pido es un poco de respeto", le ha reprochado ella y Emma García no ha dudado en darle la razón: "Rocío ha removido muchas conciencias expresando su historia, su vida, su verdad. Fue desgarrador. A mí me rompió el corazón. Estaba viendo las imágenes ahora y me sigue removiendo ver a una persona que lo ha pasado tan, tan mal".

Acto seguido, la presentadora de Telecinco ha cedido la palabra a una Terelu Campos con el semblante muy serio. "Que hable Diego, que le parece muy divertido", ha intervenido Terelu. "Yo hablaré si me da la gana", ha respondido el paparazzi enfadado. "¿Yo qué voy a decir que ya no haya manifestado? Yo siempre le pedí (a Rocío Carrasco) que hablara, que al menos se la escuchara y que luego cada uno decidiera y tuviera su opinión. Pero al menos que la gente tuviera la oportunidad de escucharla", ha proseguido la hermana de Carmen Borrego.

"Creo que era necesario que Rocío hablara y conociéramos su versión", ha opinado Emma García. "¿De verdad, Emma? ¿De verdad era necesario y obligatorio?", ha dicho Arrabal con un tono de ironía. "Diego, trabajamos en un programa en el que siempre nos gusta saber todas las versiones, no solo una", ha vuelto a intervenir Terelu.

"Durante veinte años, Antonio David ha hablado, es un hecho que todo el mundo conoce, pero nadie le ha puesto una cremallera en la boca a Rocío Carrasco. Creo que el gran error de Rocío Carrasco es matar la otra parte, ahí pierde la razón ella. No se le puede llamar maltratador a una persona, me da coraje un día 25 estar hablando de estas cosas", ha opinado Diego.

"La otra parte ha existido durante 20 años. Te guste a ti o no, hay una realidad. La persona que se ha sentado constantemente en platós y ha estado en las revistas ha sido la otra parte. ¿Por qué te llama tanto la atención? Pues porque Rocío Carrasco habló de repente, de forma muy impactante", ha sentenciado Terelu.

