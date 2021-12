Carmen Alcayde desvela que tiene un solo riñón de nacimiento: "Me lo detectaron por casualidad"

Este viernes, 24 de diciembre, Telecinco ha emitido el Especial Nochebuena de Sálvame. Los colaboradores del programa se han metido en la piel de algunos de los cantantes más conocidos de la historia y han protagonizado un particular karaoke.

Carmen Alcayde, junto con Alonso Caparrós, fueron los únicos que se atrevieron a cantar en inglés. La colaboradora interpretó a Liza Minnelli en Cabaret y ya solo con la caracterización parecía la doble de la actriz.

Carme Borrego, por su parte, se ha encargado de interpretar el famoso tema Estando contigo de Marisol. Tras su actuación, la hija menor de María Teresa Campos ha contado cómo pasarían la Nochebuena en casa y lamentaba "no poder marisco" porque le han "detectado un problema en la vesícula", que le van a extirpar en enero. "Por primera vez en mi vida no quiero que pasen rápido las Navidades", ha dicho la hermana de Terelu.

En ese momento, Alcayde ha intervenido para animar a su compañera y revelaba un dato que los espectadores no conocían: "No te preocupes Carmen, yo llevo toda la vida viviendo con un solo riñón", ha dicho la que fuera presentadora de Aquí hay tomate, en un aparente tono de humor. "Es de nacimiento, me lo detectaron por casualidad en un chequeo por una apendicitis. Llevo una vida totalmente normal, solo tengo que tener cuidado con algunas cosas como los antiinflamatorios (Ibuprofeno), que son perjudiciales", ha explicado la valenciana de 48 años, restando importancia a su particularidad.

