El especial navideño que reúne a Bertín Osborne y Fabiola Martínez tras su separación

El 2021 ha marcado un antes y un después para Bertín Osborne y Fabiola Martínez. A principios de año la pareja anunciaba su separación tras 14 años de casados y dos hijos en común. Sin embargo, casi 365 días después, el artista y su exmujer se reencontraran por Navidad en el especial que ha preparado Telecinco, Su casa es la suya.

Bertín Osborne abrirá las puertas de su casa en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira para recibir a Toñi Moreno. En este especial, el presentador cambia su rol en el programa y se convierte en el protagonista de la entrevista.

Durante la conversación, el cantante y presentador rememora su dilatada carrera musical, sus inicios profesionales en la música, los sacrificios personales que tuvo que efectuar, el éxito repentino que experimentó y cómo éste afectó a su primer matrimonio con Sandra Domecq. "Con mis hijas sí que perdí el tiempo y me arrepiento. Con Claudia lo he pasado muy mal leyendo su libro, porque hay cosas que no sabía y nunca me contaron", reconoce el artista.

Sus hijas Alejandra, Claudia y Eugenia Osborne también estarán en el programa especial y contarán cómo ha sido crecer con las largas ausencias de su padre debido a su carrera y lo mucho que su madre Sandra Domecq hizo porque ellas le adoraran. "Lo adoraba y era el peor marido y el premio padre", confiesa su hija Claudia visiblemente emocionada y que en los próximos meses hará a Bertín nuevamente abuelo.

En los avances que Telecinco ya ha emitido, se puede ver cómo el cantante responde a cada una de las preguntas de sentimental hasta su reciente ruptura con Fabiola Martínez, quien recuerda cómo fueron sus últimos meses juntos: "Me convertí en alguien que no era pensando que era lo que él quería o necesitaba".

Por su parte, Fabiola, además de reconocer algunos de los detalles que les llevaron a tomar esta drástica decisión, recordará los bonitos momentos que ambos vivieron juntos durante los años más bonitos de su relación.

