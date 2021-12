Alba Carrillo no deja títere con cabeza: rompe con Mediaset y con Canales Rivera

El enfrentamiento entre Lucía Pariente y Jorge Javier Vázquez en la final de Secret Story este jueves está trayendo cola. Y es que Alba Carrillo no solo ha retado al presentador contestándole en redes sociales, sino que ha dejado claro que no quiere saber nada de Canales Rivera, cuya relación se desveló este miércoles.

"Lo del señor Canales Rivera sin palabras. Él lo sabía, él lo contó a la casa y cuando tiene que defender la verdad y a una amiga, se acojona y se calla. ¡Qué decepción!", ha escrito Alba en Instagram. Y es que el torero no dijo ni mu cuando Lucía Pariente acusó a Cristina Porta de haber utilizado un bolígrafo en el reality, motivo por el que Jorge Javier la llamó "mentirosa", dando paso al resto de la discusión.

Además, Alba no se ha amedrantado por el mensaje de Jorge Javier ("cuidadito con Twitter, no me nombres") y ha respondido a los ataques del presentador: "Me acordé de Alicia en el país de las maravillas y de la Reina de Corazones (chiquitita y prepotente). Levanta el brazo: '¡Que le corten la cabeza!'. '¿Por qué?', dijo Alicia. 'Porque brillas más que yo".

Y no solo se ha dirigido a Jorge Javier Vázquez sino, al igual que su madre, a los responsables de Mediaset, a los que llama "consentidores": "¿Siempre mujeres? ¿Siempre madres? Señoras, hay que estar calladitas y dejarse humillar. Ya vendrá luego una docuserie que hable de la violencia machista y lo limpiará todo", ha escrito recordando que el periodista barcelonés también echó de plató a Raquel Salazar, la madre de Noemí, cuando ambas concursaban en Gran Hermano Vip.