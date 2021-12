Lucía Pariente arremete contra Jorge Javier tras echarla de plató: "Eres un traidor y un sinvergüenza"

La madre de Alba Carrillo y el presentador se convirtieron este jueves en los protagonistas de la final de Secret Story por un tenso enfrentamiento en el que Lucía Pariente acabó abandonando el plató. Jorge Javier la acusó, a ella y a su hija, de mentir durante todo el concurso y las llamó "desagradecidas y falsas".

Tras echarla del plató, el presentador lanzó un mensaje para Alba Carillo: "Cuidado con el Twitter. No sé si mañana tendrás programa o no, pero estamos hasta las narices. A mí no me nombres jamás, ni utilices juego sucio contra este programa. Cuidadito, cuidadito. Yo no amenazo, ejecuto".

Indignada, Lucía Pariente ha respondido en un vídeo compartido a través de las redes sociales y se ha quedado a gusto: "Le ha sobrado soberbia y podía, por un momento, haberse parado a pensar. Ha dicho tales barrabasadas que en el mismo sitio donde lo ha dicho, debería pedir perdón". Aún en el coche que la llevaba de vuelta a su hotel, la ex militar se desahogó: "Qué vergüenza tú y la gente que te lo permite, como Paolo Vasile. A lo mejor tienen que ponerte en el banquillo, eres un traidor y un sinvergüenza. Qué razón tenía Paz Padilla, todo lo que sube baja, y cuando bajes, en el último escalón, estaré yo esperándote".

Lucía continuó: "Yo no te bailo el agua pero no miento, me da igual si te cargas mi vida, si no me va este trabajo me voy a otro, porque no tengo humos ni ínfulas ni todas esas mierdas que tenéis vosotros. Se te tenía que caer la cara de vergüenza por llamar a mi hija deshonesta, pero cómo vas a saber tú lo que se siente por un hijo... No lo sabrás en la vida".