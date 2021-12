Ana Obregón, rota por la ausencia de su hijo Aless y su madre: "Será la Nochebuena más triste de mi vida"

La presentadora hace de tripas corazón para afrontar la noche más familiar del año. Ella tendrá que hacerlo con dos sillas vacías, la de su hijo Aless (fallecido en mayo de 2020) y la su madre (en mayo de 2021). "Esta será la Nochebuena más triste de mi vida pero me ilusiona estar con todos vosotros y, sobre todo, que mis dos amores en el cielo estén un poco orgullosos de mí", ha escrito.

Son días complicados para Ana Obregón, que este jueves mandaba un emotivo mensaje junto a unas imágenes de Aless Lequio: "Ayer soñé con aquellas Navidades Blancas Cuando aún estabas y papá te entretenía mientras yo ponía todos tus regalos en el pino. Soñé con las 27 Navidades que me has regalado llenas de amor y de magia. Y al despertar llena de tristeza, dolor y de rabia, no entendía por qué no estabas No entendía por qué nos enseñan a contar los minutos, las horas, los años, pero nadie nos explica el valor de los MOMENTOS".

La actriz, que presenta esta noche Vuelo 2021 de Telepasión Airlines y dará las Campanadas con Anne Igartiburu en TVE, ha añadido: "Entended que no pueda celebrar la Navidad, en realidad no puedo celebrar nada porque me faltan mi madre y mi hijo, las dos personas que más quiero en el mundo. Valorad los MOMENTOS con las personas que queréis, que nunca os pase como a mí, que tengo que soñar con aquellas Navidades blancas para seguir viviendo".