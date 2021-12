Cristina Pedroche, 'desnuda' con su look pre Nochevieja: esto sí que es un 'no vestido'

La presentadora aterrizó en 'El hormiguero' con un look efecto 'desnuda'. Cristina, con una peluca de corte Bob, se marcó un baile con Pablo Motos y dejó caer que se raparía la cabeza para comer las uvas. Este es el 'no-vestido' de Pedroche.

Cristina lo da todo por Nochevieja. Es su momentazo televisivo del año. Protagonista haga lo que haga, la presentadora visitó el jueves 23 el plató de 'El hormiguero' para calentar motores de las Campanadas y apareció con un estudiado vestido ceñido hasta los pies. El diseño, de alto impacto visual, lleva un estampado de un cuerpo desnudo de mujer. Un efecto óptico hiperrealista, que dejó con la boca abierta a la audiencia.

Sobre una de las promos de Nochevieja en la aparece cortándose su larga melena y con una máquina de afeitar, Pedroche dejó caer: "Raparme y salir calva es una opción, podría ser...". Y añadió: "Y si lo hago no pasa nada, hay gorros, pelucas maravillosas... ¡La vida son dos días!". De hecho en 'El hormiguero', Cristina llevaba una peluca de cabello moreno, de corte bob, para mantener oculta su melena.

El vestido que lucirá en la última noche del año, junto a Alberto Chicote, es su secreto mejor guardado. La presentadora avanzó: "Este año no pasa nada porque engorde un kilo, tres o diez, no importa la talla. En junio tuvimos un gabinete de crisis y Josie me contó lo que tenía pensado. Al principio no me convencía la idea pero confío en él y cuando me lo enseñó se me saltaron las lágrimas... No es un vestido como tal, no hay tela como tal. Es un mensaje...". Y ha añadido: "Solo lo saben cinco personas. Dabiz vio las fotos hace unos días y flipó".