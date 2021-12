Bill Gates habla de ómicron y predice el fin de la pandemia: "Esta ola debería durar menos de tres meses"

El empresario y filántropo ha sido uno de los líderes más implicados y preocupados por la pandemia de coronavirus que comenzó a principios de 2020. Este jueves, Bill Gates ha compartido una nueva reflexión en redes sociales y, aunque algunas partes no son demasiado optimistas, afirma que el fin de la pandemia llegará a finales de 2022.

"Justo cuando parecía que la vida volvería a la normalidad, podríamos estar entrando en la peor parte de la pandemia", comenzaba diciendo Bill Gates. "Ómicron llegará a casa para todos nosotros. Mis amigos cercanos ahora lo tienen y he cancelado la mayoría de mis planes de vacaciones. Se está propagando más rápido que cualquier virus de la historia. Pronto estará en todos los países del mundo".

Just when it seemed like life would return to normal, we could be entering the worst part of the pandemic. Omicron will hit home for all of us. Close friends of mine now have it, and I've canceled most of my holiday plans.

Ante este panorama, el cuarto hombre más rico del mundo (según Forbes) insiste en que tenemos que cuidarnos: "Especialmente los más vulnerables, ya sea que vivan en la calle o en otro país. Eso significa usar máscaras, evitar las grandes reuniones en interiores y vacunarse. Obtener un refuerzo brinda la mejor protección". Eso sí, recuerda que las vacunas están diseñadas para debilitar al virus, pero no evitan el contagio ni sus efectos.

Por último, Gates lanza una predicción y se atreve a vaticinar el fin de la pandemia: "Ómicron se mueve tan rápido que una vez que se vuelve dominante en un país, la ola debería durar menos de tres meses. Esos pocos meses podrían ser malos, pero sigo creyendo que si tomamos las medidas adecuadas, la pandemia puede terminar en 2022".

If there's good news here, it's that omicron moves so quickly that once it becomes dominant in a country, the wave there should last less than 3 months. Those few months could be bad, but I still believe if we take the right steps, the pandemic can be over in 2022.