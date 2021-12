José Fernando Ortega ya está en casa por Navidad

Ha sido el mejor regalo que la vida le ha hecho a José Ortega Cano en el día de su 68 cumpleaños, el sueño hecho realidad: su hijo José Fernando ha obtenido el primer permiso en tres años para salir del centro de desintoxicación en el que está ingresado. El veinteañero podrá pasar estos días navideños con su familia en la casa paterna.

Lea también - Michu, tras su ruptura con José Fernando: "Tengo miedo de tener a la gente equivocada a mi lado"

El veterano torero se muestra muy feliz al confesar que su hijo ha mejorado mucho y su evolución es muy positiva. Cada fin de semana, Ortega y su hija Gloria Camila visitan a Josefer en el centro, pero es ahora cuando esa reunión se puede hacer en el exterior. Va a ser una Nochebuena muy feliz en el chalet de José y los suyos, por fin unidos al completo.

A quien no verá José Fernando, a no ser que cambie de planes en el último momento, es a su hija y a la madre de la niña, Michu. La sanluqueña y los Ortega no mantienen una buena relación, y Gloria Camila reveló que su hermano y Michu habían roto su noviazgo, algo que esta última pretende desmentir colgando en sus redes sociales una foto suya con Josefer y la hija de ambos, con un mensaje de felicitación navideño.