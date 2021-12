La hija de Verónica Forqué defiende el suicidio de su madre con una impactante carta: "¿Por qué no puede acabar con su vida, si es suya?"

María Iborra despidió a su madre el pasado lunes 13, cuando la actriz se quitó la vida en su domicilio a los 66 años. Este jueves, la joven influencer ha publicado una emotiva carta de despedida para Verónica Forqué en la que defiende su decisión y pide respeto para ella: "El suicidio está muy estigmatizado por la influencia de la Iglesia".

María, que ya escribió unas palabras en redes sociales asegurando que la muerte solo era una fase, explica cómo está viviendo el duelo por la pérdida de su madre: "Mi madre vino a dar luz. No se ha ido, solo está en otra habitación. No tiene cuerpo, pero su energía está más presente que nunca, porque ahora es omnipresente. Cuando necesito un abrazo se lo pido, tú puedes hacerlo también", ha escrito para la revista Shangay. "Ha vuelto a nacer en un nuevo estado donde es feliz y su luz es infinita".

María defiende la decisión de su madre y no le guarda rencor: "¿Por qué alguien no puede acabar con su vida, si es suya? ¿Quién mejor que uno mismo para decidir que no quiere seguir más? Tengamos respeto". Y se dirige a la propia Verónica: "¡Qué envidia que ya sepas qué hay después de la muerte terrenal! Te siento y nos vemos pronto, en la siguiente etapa, porque la vida dura un segundo".

La hija de Forqué reflexiona acerca de la muerte e invita a cambiarla: "Es un nacimiento a la siguiente fase, no es el fin. Hay que cambiar la manera triste y negativa de ver la muerte en Occidente, porque es irreal y nos hace sufrir. Mi madre ha vuelto a nacer en un nuevo estado donde es feliz y su luz es infinita, más grande que en la Tierra. Su potencial está ahora al cien por cien; nos cuida, nos guía y nos sana".