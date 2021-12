Alba Carrillo ataca sin piedad a Gloria Camila tras su rifirrafe taurino: "Nunca discutas con un idiota..."

El origen de la enemistad entre la modelo y la hija de Ortega Cano tiene nombre y apellidos: Rocío Carrasco. Alba Carrillo es una de las íntimas amigas de la hija de La Más Grande y la defiende a capa y espada, por lo que ha protagonizado más de un enfrentamiento mediático con Gloria Camila, situada en el otro bando de la guerra familiar. El último tuvo lugar este miércoles, cuando Alba, noticia por su ligoteo con Canales Rivera, se reafirmó en contra de los toros: "La gente que no sabe no debería hablar", dijo la hija de Ortega Cano.

La reacción de Alba fue inmediata: respondió y se arrancó el micro poniendo punto y final a la conexión con Ya son las ocho. Pero la cosa no acabó ahí. Carrillo está tan ofendida que continuó lanzando dardos a Gloria Camila a través de redes sociales compartiendo fotografías de tiernos animales con mensajes de amor.

El cuchillo lo sacó con una reflexión propia: "A los que empujan, a los que conducen bebidos, a los que cobijan la agresividad, a los que llaman mala madre... (en referencia a los malos actos de Gloria y su padre, Ortega Cano) Y aun así se permiten el lujo de dar lecciones de moral. A veces, solo a veces, uno se va... porque no es su guerra, porque no tiene las mismas armas o porque no está dispuesto a que le dé lecciones alguien que debería callar". Y añade una frase de Mark Twain: "Nunca discutas con un idiota, te rebajará a su nivel y te ganará por su experiencia".

Gloria no ha respondido a los ataques por el momento, y es que este jueves tenía algo más importante que hacer: celebrar el 68 cumpleaños de su padre. La joven ha compartido una bonita fotografía con el torero: "Felicidades papito. Te amo más y reviento".