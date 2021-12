Antonio David Flores, a degüello contra Kiko Hernández: "Eres un tipo peligroso, deja en paz a mi hija"

El último vídeo del ex de Rocío Carrasco en su canal de Youtube tiene dos claros protagonistas: Sálvame, el programa donde trabajó durante más de dos años antes de que lo despidieran, y Kiko Hernández. Según Antonio David, el tertuliano no debería trabajar en la televisión: "Eres un tipo peligroso".

El ex gran hermano ha sido uno de los mayores defensores de Carrasco y, por ende, principal detractor del ex guardia civil y también de su hija, Rocío Flores, a la que ha atacado públicamente en multitud de ocasiones. Su padre ha sacado la cara por ella este jueves: "Es una chavala joven que no ha hablado mal de nadie, por qué no le pides perdón tú? ¿Por qué tienes que mofarte de ella y aludes a su aspecto físico?", ha preguntado muy enfadado. "Criticas el aspecto físico de las mujeres, las humillas. ¿Cuándo vas a aprender a respetar a las mujeres? Llevas 15 años insultándolas, menospreciándolas".

Antonio David termina su monólogo retando a Kiko Hernández: "Cuando quieras, a la hora que quieras, hacemos un directo, un carita a cara, de hombre a hombre, pero deja a mi hija en paz".

Youtube Video

Por último, Antonio David arremete contra el programa Sálvame y su directiva por la manera en la que trabajan y, según él, juegan con la audiencia: "Habéis manipulado, me habéis hecho un juicio mediático y me habéis sentado en el banquillo de la televisión para ser juzgado en público, cuando no tengo ni una demanda, me habéis colocado el cartel de maltratador y he sufrido acoso en redes sociales por vuestra culpa". Y añade: "Se os cae la lagrimita cuando sois los verdugos, lleváis 12 años castigando a los famosos para ganar audiencia y dinero. Sois el programa con el mayor número de condenas de la televisión".