Antonio Resines, en la UCI por Covid, es un paciente de alto riesgo: cáncer de colon, angina de pecho y artritis psoriásica

El actor, ingresado este miércoles en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid por complicaciones derivadas de la Covid-19, tenía la pauta de vacunación completa (tres inyecciones) y es que, a sus 67 años, Antonio Resines es un paciente de alto riesgo en esta pandemia.

Lea también: Antonio Resines, consciente en el hospital tras ingresar por una insuficiencia respiratoria aguda por Covid-19

A finales de 2015, el entonces director de la Academia de Cine sufrió un percance con su moto y acudió al hospital para revisarse. Fue entonces cuando le detectaron un cáncer de colon. Durante las pruebas del pre-operatorio, le detectaron también una angina de pecho: "Un anestesista y unos cardiólogos me preguntaron si cuando subía escaleras me ahogaba. Respondí que sí, que notaba que me quemaba", contó a Bertín Osborne en su programa de entrevistas.

Afortunadamente, el tumor de colon estaba muy localizado y todo salió bien: "Me salvé de milagro. Tuve una suerte de cojones. Me lo cogieron justo a tiempo y muy localizado. No tuvieron que darme quimio ni radio", aseguró el actor, que aprovechó para recordar la importancia de someterse a revisiones de salud rutinarias: "Me dijeron que si me hubiera hecho una colonoscopia hace tres años no se me hubiese desarrollado el cáncer". Además, Resines relató este episodio de su vida en su libro Pa habernos matao. Memorias de un calvo: "A partir de los 50 años, las colonoscopias pueden evitar tu muerte y eso hay que decirlo. Tuve la absurda suerte de caerme de una moto. Me rompí la mano y se dieron cuenta de que me pasaba algo más cuando los análisis evidenciaron una gran anemia. Al hacerme la colonoscopia, vieron que tenía cáncer, además de predisposición a la formación de pólipos. También una angina de pecho y una arteria obstruida. No ha sido suerte, sino que me lo han cogido a tiempo".

Hace solo tres años, Resines sufrió un nuevo revés al ser diagnosticado de artritis psoriásica, una enfermedad autoinmune que le provocó un derrame en la rodilla por el que tuvo que ser operado. Desde entonces mantiene un tratamiento farmacológico que debilita su sistema inmune, por lo que las vacunas no tienen el mismo efecto. Por eso, el actor ha sido un férreo defensor de las vacunas contra la Covid y se ha mostrado muy firme en este tema: "La delegación del Gobierno debería detener a todos los negacionistas, que los meta en la cárcel y que se queden allí una temporada".