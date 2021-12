El primer christmas del príncipe Harry y Meghan Markle con su hija pequeña, Lilibet Diana

El príncipe Harry y Meghan Markle pasan su segunda Navidad en Estados Unidos, donde el pasado mes de junio nació la pequeña Lilibet Diana. Un día después de trascender que la duquesa podría testificar en el juicio contra el príncipe Andrés por el asunto de los abusos sexuales, los duques de Sussex han felicitado las fiestas con una entrañable foto con la niña y con su hijo mayor, Archie, de dos años.

En la instantánea aparecen los cuatro en su mansión de Santa Bárbara, en California, donde se instalaron definitivamente tras abandonar la corona británica en 2020. Archie aparece sentado sobre las rodillas de su padre y Meghan levanta en brazos a la pequeña Lilibet.

Los padres y el niño eligieron unos looks informales formados por un pantalón vaquero, una camisa blanca para Archie, otra gris para Harry y un jersey azul marino en el caso de Meghan. Para la pequeña escogieron un bonito atuendo blanco.

La familia se tomó el retrato este verano y meses después, para estas fechas tan especiales, lo han compartido a través de Archewell, la fundación de los duques de Sussex. "Este año 2021 le hemos dado la bienvenida a nuestra hija Lilibet. Archie nos convirtió en mamá y papá y Lili nos hizo familia", se lee al comienzo de la misiva que acompaña la foto.

Después, los duques, que viven en una mansión de 14 millones de dólares, han hablado sobre sus avances solidarios con la fundación: "Mientras esperamos la llegada del 2022, hemos realizado donaciones a varias organizaciones que honran y protegen a las familias, desde Afganistán hasta Estados Unidos: Team Rubicon, Welcome Us, Human Firs Coalition, Humanity Crew & Paid Leave For All, PL+US, Marshall Plan for Moms".

Por último, han deseado unas felices Navidades a todos: "¡Os deseamos unas felices fiestas y un próspero Año Nuevo de nuestra familia a la tuya! Como siempre Harry, Meghan, Archie y Lili".

Una vez más, la que fuera actriz de Suits y el nieto de Isabel II posaron para el objetivo de Alexi Lubomirski, el mismo fotógrafo que capturó los mejores momentos de su fiesta de compromiso y de la celebración de su boda. De nuevo, ha estado presente en otro de los momentos más especiales de los duques, ya que la primera foto de Lilibet Diana, que nació el pasado 4 de junio, ya forma parte de uno de los capítulos más preciados de su historia personal.