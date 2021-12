Toñi Moreno, positivo en Covid-19: la presentadora desvela cómo se encuentra desde una ambulancia

Toñi Moreno (48) ha dado positivo en coronavirus. Ella misma lo ha contado a través de sus historias de Instagram con un pequeño vídeo desde la ambulancia que la llevaba de vuelta a casa. Allí pasará las Navidades sola, ya que la pequeña Lola, de casi dos años, ya se encuentra con su madre y sus hermanas en Andalucía.

"Llevaba con síntomas varios días y después de una PCR y cuatro antígenos seguidos dándome negativo... Me hacen un antígenos en Madrid y soy positiva. Me vuelvo a casa en una ambulancia para no contagiar a nadie y a confinarme. Me encuentro bien. Es como una gripe un poco más fuerte", ha desvelado.

Después, la presentadora de Canal Sur y Mediaset ha compartido una imagen de su hija junto al árbol de Navidad y ha explicado que ya no está con ella para evitar su posible contagio: "A la niña la he mandado con mis hermanas y mi madre. Está feliz con su primo. Yo soy la que se va a morir de pena por no verla".