Antonio Resines, ingresado en la UCI con Covid-19

Antonio Resines, a los 67 años, se encuentra ingresado en la UCI tras contraer el Covid-19 y tener las tres dosis de la vacuna puesta, algo que no evita la infección del virus pero sí la probabilidad de ingreso.

Según adelanta ABC, el protagonista de Los Serrano permanece hospitalizado desde este miércoles 22 de diciembre en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Aseguran que el actor se encuentra estable y no está intubado.

Este fin de semana, cuando El País lanzaba un artículo en memoria de Verónica Forqué, Resines no pudo participar en él a diferencia de otros amigos de la icónica actriz. Con ella coincidió en La vida alegre (1987) de Fernando Colomo. Ambos tenían una relación de amistad muy estrecha. En aquellos momentos, dicho diario avanzaba que no intervino por problemas de salud.

La última aparición pública del torrelaveguense data del pasado 14 de diciembre, cuando, de hecho, acudió al tanatorio de Forqué en el Tanatorio San Isidro de Madrid. Asistió junto a su ex mujer Marisol de Mateo y su actual esposa, la productora Ana Pérez - Lorente, con quien se casó a mediados de octubre de 2020 tras tres décadas de noviazgo. La celebraron un año después, este 2021, coincidiendo con su primer aniversario de bodas.

Su historia de amor con Ana Pérez - Lorente

El comienzo de su historia es digno de película: "Nos encontramos en un semáforo, ella iba con una amiga, y yo con un amigo. Ellas ligaron con nosotros y fuimos a tomar algo y hasta ahora. No cuento nada más, que lo cuente ella", recordó en Mi casa es la tuya a comienzos de 2020. Con Pérez-Lorente comenzó a salir tras su divorcio con Marisol de Mateo.

Pérez-Lorente también habló del momento en el que se conocieron: "Yo iba con mi amiga y me dijo de repente: 'Nos siguen'. Así que le dije: 'Vamos a separarnos, tú vete hacia tu casa y vemos qué hacen'. Y efectivamente nos seguían. Así que me pinté el ojo y los labios por si acaso".

Ese mismo día tuvieron su primer cita, aunque las llamas del amor hicieron su magia tres meses después: "Y esa noche quedamos. Luego no le volví a verle hasta tres meses después porque no apuntó mi teléfono. Y me lo encontré un día por sorpresa en Sol y le dije '¿sabes quién soy?' y me dijo: 'Estoy harto de que cada vez que nos encontramos me preguntes eso. Eres Ana'. Y ese sábado me llamó, quedamos y hasta ahora", explicó tiernamente.

Sus problemas de salud

En los últimos años, el protagonista de La niña de tus ojos ha hecho frente a varios percances de salud debido a un cáncer de colón y a problemas con la cadera. El cáncer se lo detectaron en 2015 a raíz de una de sus "múltiples caídas de moto".

"Tuve una suerte de cojones, no me dieron ni radio ni quimio ni nada de nada. Porque me lo cogieron justo a tiempo y muy localizado. Me dijeron que si me hubiesen hecho una colonoscopia hace tres años, no se me hubiese desarrollado el cáncer", contó en el programa de Bertín Osborne. "Me salvé de milagro", añadió entonces.

Al mismo tiempo también le detectaron una angina de pecho: "Me tenían que operar sí o sí, y me hicieron unas pruebas para el preoperatorio. Yo llevaba un tiempo en que me ahogaba, había dejado de fumar en 2013, y como que me quemaba, era una cosa parecida a la acidez. Entonces, un anestesista, que me salvó la vida, y unos cardiólogos del Gregorio Marañón descubrieron que tenía una angina de pecho".

