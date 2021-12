El rebote de Alba Carrillo con 'espantá' incluida: "Menuda encerrona"

La ex de Feliciano López es una de las protagonistas del miércoles por su amistad especial con el torero Canales Rivera. Preguntada por el asunto, Alba Carrillo ha señalado que solo son amigos pero que se están conociendo y que ambos están solteros. Eso sí, no le ha gustado nada que un compañero le recordara que ella se ha declarado antitaurina en multitud de ocasiones: "No hablo con él de toros".

La tertuliana de Ya son las ocho ha conectado en directo con Sonsoles Ónega y el resto de colaboradores. La conversación ha empezado bien, entre risas e indirectas, pero ha tomado un cariz más serio cuando Miguel Ángel Nicolás sacaba a relucir la faceta antitaurina de Carrillo: "Bueno, es que con Canales no hablo de toros. Mi ex marido también era muy aficionado a los toros y yo jamás le acompañé a una sola corrida. Y no, no iría a los toros con Canales... A lo mejor a alguna capea...", ha respondido ella.

Gloria Camila, presente en la conexión (y con muy mala relación con Alba por la amistad de esta con Rocío Carrasco), ha apuntado: "No se puede hablar de lo que no se sabe. Invito a la gente a la que no le gusten los toros que vayan a una corrida y entiendan lo que están viendo". La modelo ha empezado a subir decibelios: "Conozco el mundo taurino porque mi abuelo era muy aficionado y no me hace falta ir a una corrida para saber que no me gusta. No he venido a que me llamen inculta, yo hablo de lo que sé, como de Rocío Carrasco", ha soltado.

Indignada, Alba Carrillo ha aclarado que no estaba allí para hablar de toros y se ha quitado los micros muy enfadada: "Se ha terminado la conexión. Vaya encerrona, no me lo puedo creer, vaya encerrona...".