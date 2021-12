Alba Carrillo habla de lo que tiene con Canales Rivera: "Conmigo es cariñoso también"

Este miércoles hemos amanecido con una de las noticias más sorprendentes de la recta final del año. Alba Carrillo y Canales Rivera, en actitud muy cariñosa por las calles de Madrid y pasando la noche juntos en un hotel de la capital. Sin embargo, la colaboradora ha negado que esté con el torero, explicando que son solo "amigos".

Primero de todo, en el corrillo de Sonsoles Ónega se han preguntado si alguno de los dos dio el chivatazo a la prensa para salir en una portada del cuore. La modelo lo ha negado: "Yo te digo que él seguro que no ha llamado y yo, por supuesto, que no he llamado. Puede haber sido alguien del bar, del restaurante... Si vas a cenar pasan estas cosas...", ha señalado Carillo.

Marta López ha ido a pincharle y le ha preguntado si su Canales (muy amigo de Marta) es cariñoso con ella, a lo que Alba, sin pelos en la lengua, le ha devuelto el balón: "Tú que le conoces, ¿es cariñoso él?". López ha respondido que sí y Alba ha asegurado que lo es con todo el mundo: "Pues he tenido suerte porque conmigo es cariñoso también".

Ónega ha tratado de zanjar el asunto: "Sois amigos y ya está". Carillo ha contestado: "Pues sí". Al mismo tiempo, por si quedaban dudas, ha aclarado que el diestro no ha tenido nada que ver en su ruptura con el periodista Santi Burgoa, con el que rompió definitivamente en septiembre: "Con Santi rompí porque quiero volver a ser madre (...) Canales ya es padre, dejadme ya de líos. No tiene Canales nada que ver con Santi, Dios", ha sentenciado.

El primo de Fran, Cayetano y Kiko, por su parte, se separó en 2016 de Mari Carmen Fernández tras doce años unidos en matrimonio. En los últimos tiempos, el diestro reconvertido a colaborador ha salido con Isabel Márquez de Prada y tras varias idas y venidas rompieron definitivamente hace unos meses después de que ella le pidiera que no entrara en Secret Story porque iba a coincidir con su ex amante Cynthia Martínez. Él no cedió y la relación, al menos la amorosa, saltó por los aires.

En este mismo reality de Mediaset Alba trabaja como colaboradora. Todo apunta a que ha sido en los pasillos del programa donde han estrechado lazos, al igual que sus compañeros Bárbara Rey y Bigote Arrocet.