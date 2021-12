El maléfico mensaje de Bigote Arrocet contra María Teresa Campos, con Bárbara Rey como protagonista

El sorprendente encuentro de Edmundo Bigote Arrocet y Bárbara Rey del pasado lunes se escogió con premeditación. Estaba muy medido y este es el mensaje que el chileno envía a su ex, la matriarca de las Campos.

Edmundo Bigote Arrocet eligió con premeditación su sorpresiva aparición con Bárbara Rey en la cena del pasado lunes. En cierto modo era una pequeña venganza contra las Campos, su ex, María Teresa, y sus hijas Terelu y Carmen. Y es que, el próximo día 28, se cumplirá el segundo aniversario de la ruptura del humorista y la veterana periodista, y Bigote ha querido felicitar las Navidades a su ex novia con un golpe de efecto. ¿Malintencionado o pura casualidad?

María Teresa y Bárbara son enemigas íntimas, se han lanzado pullas televisivas a lo largo de los años, ni se quieren, ni se llaman, ni se escriben.

De ahí que se especule con que existe una especie de maléfico mensaje de Edmundo contra la que él llamaba cariñosamente "mi morita".

Por el contrario, Arrocet y la ex domadora y actriz son amigos desde hace décadas, juntos trabajaron en el circo de Ángel Cristo, el fallecido ex marido de Bárbara, y su amistad se mantuvo con el paso del tiempo.

Pero, ¿qué sentido tiene ahora jugar a la ambigüedad, al sí pero no, al "somos buenos amigos, pero Dios dirá?", manifestado por la ex amante del Rey al periodista Aurelio Manzano.

Su propia hija, Sofía Cristo, ha desmentido el romance, al igual que José Muro, representante de Bárbara, o Tony Antonio, el íntimo amigo del humorista.

Pero claro, es mejor dejar en el aire la duda para mantenerse en un primer plano de la actualidad, que hacer un desmentido rotundo. Llegarán ofertas para que Bárbara Rey acuda por un buen dinero a los platós. Y ahora tiene tema para no tener que hablar de don Juan Carlos. Otro tema es Bigote: está vetado en Mediaset mientras no retire ciertas querellas. Su destino es más de revista si no recula con el capo Vasile.