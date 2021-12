Sara Carbonero e Iker Casillas, en Oporto con sus hijos: así jugaron al despiste con los paparazzi

Sara Carbonero e Iker Casillas continúan manteniendo una espléndida relación a pesar de todas las polémicas informaciones que han salido desde que anunciaran su separación en marzo de este año. Los dos ex bien avenidos y sus hijos, Martín de 7 años y Lucas de 5, se escaparon con sus hijos a Portugal, la tierra donde fueron tan felices, en el puente de diciembre.

La revista Semana publica este miércoles unas fotografías del ex portero y la periodista en Oporto, la ciudad donde vivieron en los últimos años tras el fichaje del ex futbolista por el club de la ciudad, donde jugó desde 2015 a 2019 (su último partido lo disputó en abril, días antes de que sufriera el infarto). Allí también se les rompió el amor, ya que cuando ambos regresaron a Madrid en 2020 el matrimonio estaba prácticamente roto.

En esta escapada al país vecino se alojaron en el exclusivo Hotel The Yeatman, tal y como desvela el semanario. Fueron muy discretos para que los paparazzi no los retrataran juntos, pues siempre salieron por separado del alojamiento. Además, evitaron subir fotografías a las redes sociales, salvo una instantánea que compartió Iker en el hotel y que entonces pasó desapercibida.

También aprovecharon el tiempo libre para estar con los amigos en las casas de éstos. Era el principal motivo de este viaje: disfrutar del tiempo juntos y retomar buenas costumbres con las amistades que entablaron ellos y sus hijos.

Sara e Iker regresaron a España tras la retirada oficial de Casillas en agosto de 2020. Su carrera se truncó en mayo de 2019 cuando sufrió un infarto que lo mantuvo apartado de los terrenos de juego. En la actualidad, es embajador del Real Madrid y adjunto al director general de la fundación del club merengue. A su regreso a la capital española, Carbonero volvió a trabajar en Radio Marca donde actualmente cuenta con su propio programa, Que siga el baile.

En cuanto a los asuntos del corazón, el ex deportista no ha recuperado la ilusión en el amor, a pesar de que en los últimos meses le hayan relacionado con varias mujeres. La comunicadora ha rehecho su vida con el cantaor Kiki Morente, con quien sale desde este verano y con el que ya no esconde su relación por las calles de Madrid.