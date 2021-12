La broma de Jesús Ortiz, padre de la reina Letizia, sobre ómicron: "Covid 19 al servicio de la corona (virus, of course)"

El periodista y suegro real ha abierto un interesante debate en sus redes sociales con motivo del avance de la variante ómicron de coronavirus. "Tengo un amigo sanitario que al 'pasaporte COVID' lo llama el '007, con permiso para matar'. Y mi duda es: ¿nos estamos equivocando dando por bueno que los vacunados transmitimos poco si nos infectamos?", ha escrito este martes Jesús Ortiz.

Tengo un amigo sanitario que al «pasaporte COVID» lo llama el «007, con permiso para matar». Y mi duda es: ¿nos estamos equivocando dando por bueno que los vacunados transmitimos poco si nos infectamos? — Jesús Ortiz (@JesOrtizAl) December 21, 2021

Muchos de sus seguidores han intercambiado opiniones con el padre de la reina Letizia, que ha confesado haber hablado con virólogos y otros expertos en los últimos días: "A mí me dicen los virólogos con los que hablo que, aunque estuviésemos todos vacunados, seguiríamos infectándonos porque los virus no desaparecen. Otra cosa es que con la vacuna los problemas sean menos (véase la gripe) y pasemos de pandemia a epidemia y, de ahí, a casos aislados", ha explicado.

El suegro del rey Felipe VI cree que debe haber contagiados desaprensivos por el mundo contagiando al resto ("me temo que hay que aplicar el dicho de las meigas gallegas, 'que haber, haylas') y explica la gracieta del 007 a una usuaria que plantea que el pasaporte covid no vale para frenar los contagios: "De ahí lo del 007. '19, COVID 19 al servicio de la corona (virus, _of course_)".

De ahí lo del 007. «19, COVID 19 al servicio de la corona (virus, _of course_)» — Jesús Ortiz (@JesOrtizAl) December 21, 2021