La extraña alteración emocional que sufre José Sacristán desde "mocito": "Me juega malas pasadas"

José Sacristán recibirá el próximo mes de febrero en Valencia el Goya de Honor por toda su trayectoria cinematográfica. Meses antes, ha concedido una sincera entrevista en la que ha confesado que sufre una alteración emocional que le juega "de vez en cuando malas pasadas".

El protagonista de El muerto y ser feliz (2012) fue entrevistado este lunes por el periodista murciano Carlos del Amor en La matemática del espejo y allí desveló que padece labilidad emocional: "Me diagnosticaron ya de mocito una cosa que se llama labilidad emocional, que traducido al vulgar significa que tengo un alma de portera que no me la merezco", explicó.

Después, habló de lo que siente al padecer esta alteración: "Cualquier alteración de las emociones me provocaba problemas capilares, oftalmológicos, dermatológicos...". Tanto es así que incluso tiene problemas a la hora de ver determinadas escenas de una película: "Yo me llegaba a desmayar viendo Las mil y una noches, cuando a Turhan Bey le torturan en una rueda... Ahí me quedé tieso".

Por tanto, el veterano actor tiene que estar preparado siempre para cualquier alteración: "Entonces hay un particular cuidado, tengo cierta incapacidad para una forma de violencia". De esta forma, reconoció que ya controla en cierto modo los efectos: "Ya no temo que me de un vahído, pero de todas maneras la labilidad emocional me ha generado una dermatitis nerviosa que de vez en cuando me juega malas pasadas", sentenció al respecto.