Ainhoa Arteta deja tirada a su biógrafa y ésta se indigna con la soprano: "Estoy perpleja, estaba todo firmado"

Tras pasar uno de los peores momentos de su vida por sus problemas de salud y su polémica separación del militar Matías Urrea, se comentó que Ainhoa Arteta encontraba consuelo en la preparación de sus memorias. Unas memorias que presuntamente estaban siendo escritas por su entonces amiga, Helena Cosano.

Decimos presuntamente porque actualmente se ha abierto una guerra entre las dos. Por un lado, la soprano dice que se trata de un "bulo" y que Cosano no está trabajando en su libro autobiográfico. Ni ella ni nadie, tal y como desvela Saúl Ortiz en 20 minutos.

La escritora le responde a través de la misma publicación. Indignada asegura que solo quedan por cerrar los últimos flecos del libro: "Estoy perpleja, porque estaba todo firmado y, aunque es cierto que quedan por rematar algunos aspectos relacionados con la última parte de su vida, el libro está terminado. Es un recorrido muy bonito por la vida de una mujer a la que admiro y estoy indignada".

Por todo esto, a juzgar por sus palabras no se quedará de brazos cruzados: "No sé lo que haré, estoy consultándolo, porque no esperaba algo así". Al mismo tiempo, explica que también ha tratado de esclarecer este asunto en una conversación privada con Arteta: "Hace unos días le escribí con la intención de poder terminarlo y presentarlo a la editorial y me dijo que ya no quería retomar este proyecto".

En plena polémica de la separación de Urrea, Informalia se puso en contacto en septiembre con el capitán de fragata para conocer su reacción ante este posible libro de su ex: "No tiene miedo a lo que pueda contar su ex mujer, en este aspecto, me dijo que se encuentra muy tranquilo".

Esta fuente nos contó que "fue Matías quien inició con ella este proyecto literario hace más de dos años" y que "fue él quien le propuso que las escribiera". También nos aseguraron que el militar "fue quien se puso en contacto con Helena, que es una diplomática amiga suya". Le daba igual lo que explicara Arteta en el libro, "siempre y cuando se atenga a la verdad y no tergiverse las cosas".

La polémica separación de Arteta y Urrea

La noticia de la separación trascendió a principios de septiembre, aunque en realidad nunca estuvieron casados. Cuando celebraron su boda (con exclusiva de por medio) en junio de 2019 no llegaron a rubricar la unión. Tras la ruptura se desató una auténtica tormenta, pues incluso el militar fue vetado por Defensa para no que no se sentara en el Deluxe para hablar de la separación. Informalia adelantó que el militar ha recuperado la ilusión en el amor con una mujer cuya actividad profesional se desarrolla en Marbella y tiene relación con el deporte.

En su vida personal, la cantante de ópera tiene a Sarah Croft, nacida de su segundo matrimonio con su compañero de profesión Dwayne Croft; y a Iker Garmendia, fruto de la relación con su tercer marido, el jinete Jesús Garmendia. Antes de llegar ellos a su vida, la cantante estuvo casada con su novio de Tolosa de toda la vida, a quien dio el "sí, quiero" cuando tan solo tenía 24 años.