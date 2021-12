XRey II, el podcast: retrato de un niño apasionado por la astronomía llamado a convertirse en Felipe VI

"Felipe VI es un señor al que le gusta estar con su familia, al que le interesa el mundo, que quiere saber... y que sobre todo quiere hacerlo bien". Son palabras de Álvaro de Cózar, director y guionista de la serie sobre el Rey en Spotify. El último episodio se emite el 24 de diciembre, coincidiendo con el Mensaje de Navidad del monarca.

Llega a Spotify la segunda entrega del podcast XRey, un retrato íntimo y cercano de Felipe, desde su infancia hasta su llegada al Trono, en 2014, y sus siete años de reinado. Un perfil trabajado en el que Álvaro de Cózar y Toni Garrido van recorriendo las diferentes etapas vitales de un niño, el príncipe de Asturias, llamado a convertirse en jefe del Estado.

Álvaro de Cózar, director y guionista, explica las dificultades que ha entrañado esta segunda entrega: "En la primera temporada conseguimos un montón de testimonios relevantes, como Rafael Spottorno (jefe de la Casa del Rey entre 2011 y 2014). Ahora ha sido más complicado, porque Felipe VI es el actual jefe del Estado, y mucha gente tiene reticencias para opinar. Aun así, contamos con testimonios de gente muy relevante".

El comienzo de esta reconstrucción arranca en los años 80, con referencias a un contexto social fascinado por el cosmos y el espacio y al interés precoz de un niño, Felipe, por las estrellas. Su vocación por la Astronomía comienza justo ahí, en una visita al Real Observatorio de Madrid, de la mano de su abuela materna, Federica de Hannover, y un telescopio de regalo.

Los creadores del podcast han contado para su relato con los valiosos testimonios de testigos que han trabajado junto a Felipe como responsables de su formación. "¿Cuándo decidió Felipe su lugar en el mundo?", se preguntan. El joven Príncipe muestra también debilidad por los coches, motos, ordenadores... Hay unas palabras del heredero, de aquellos años, sobre don Juan Carlos, al que cita como "padre, amigo y consejero."

También participa en la serie Konstantín de Bulgaria, primo y amigo íntimo de Felipe, quien recuerda juegos de niños, fines de semana de esquí en Baqueira, jugar al escondite, montar en bici, practicar skate... "Nos pegábamos unos batacazos", bromea. En una ocasión, Konstantín y Felipe se fueron por Zarzuela a dar un paseo en unas motos viejas de campo. Una excursión sin que ellos hubieran dado el correspondiente aviso previo. A su regreso a casa, su padre le dijo: "No avisaste... no te olvides nunca de que tú no eres solo tú y no tienes la misma libertad que otra persona."

En Mallorca, en 1982

En esos años de juventud, toma especial protagonismo Carmen Iglesias, preceptora del futuro Rey. Maestra y alumno se reúnen todas las semanas. Recuerda Carmen que "un día vino de la universidad, le habían hablado de Hobbes... supe que era un alumno de sobresaliente y que era una persona muy especial." También fue su confidente cuando le reveló que había una archiduquesa, "que le había gustado mucho..." Después le dijo que se había prometido. Comenzó entonces a salir con Isabel Sartorius.

Los primeros capítulos de esta nueva entrega de XRey aportan datos y curiosidades de la formación de Felipe, que contribuyen a enriquecer su figura, más allá de la biografía tantas veces narrada: su primer discurso a los 13 años en Oviedo. Su COU en Canadá. Su ingreso en la Academia Militar de Zaragoza a los 17 años, encadenando una mili con otra. Su instrucción en 1989 en Elcano. Su desfile aquel 25 de julio de 1992 como el abanderado de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Son imágenes de una vida de Felipe que hemos visto crecer. También, su estancia de dos años en Georgetown, donde cursa un master de relaciones internacionales.

El podcast recoge las palabras de Mónica Pérez, periodista chilena, compañera del Príncipe en aquellos años: "Recuerdo la felicidad de comerse una hamburguesa o de montar en bici. Lo vi como una persona normal, que nadie le prestaba atención."

Luego llega el amor. Hugo Arriazu consigue fotografiar a Felipe con una modelo americana con la que pasa días felices, sin los rigores de su destino. La identidad de la joven es la modelo Gigi Howard. Después, llegaría Eva Sannum. Una foto de Eva, con un impresionante vestido azul klein, junto al Príncipe, en la boda de Mette-Marit y Haakon de Noruega, precipita la ruptura cuatro meses después.

A los 30 años concede una entrevista en TVE: "Me casaré el día que sea y con la que consideraré mi esposa. Veré en ella a la futura madre de mis hijos y veré en ella a la futura reina de España", dijo.

Entra en escena Letizia Ortiz. Es el año 2003. El 22 de mayo 2004 se celebra una boda de Estado en Madrid: el enlace de don Felipe y doña Letizia, que se convierte así en princesa de Asturias. Cuentan los narradores de la serie que la adaptación de Letizia en palacio no fue fácil. Los príncipes de Asturias tienen mucho protagonismo y tienen el deseo de presentar un nueva imagen de la Casa, más actual, renovada y menos antigua. "Son los intentos de futurear", refieren los autores del podcast.

Según Álvaro de Cózar, el interés de esta serie "es acercarse al personaje con empatía, intentando entender su misión. Y su misión genera un conflicto muy poderoso: el tipo que quiere salvar la monarquía, darle sentido, en un tiempo en el que todo va en otra dirección". Gran protagonista de esta temporada es doña Letizia. El director y guionista de XRey argumenta que "es una periodista, una reportera que ha estado por el mundo, incluso en conflictos... y de pronto llega un momento en el que tienes que dejar todo eso y ponerte en la jefatura del Estado, arriba del todo, en el ojo de huracán todos los días".

XRey II nos presenta a un hombre muy comprometido con su tiempo. "Felipe VI es un señor al que le gusta estar con su familia, al que le interesa el mundo, que quiere saber... y que sobre todo no quiere hacerlo mal, quiere hacerlo bien. Su único problema es que tiene una misión muy complicada", adelanta De Cózar, quien además deja claro que no habrá una tercera temporada: "No va a haber XRey III. A Leonor hay que dejarla en paz, que todavía es una niña, y esperar a ver qué pasa en este país".

José Antonio Zarzalejos, periodista, resume en sus palabras la figura del monarca: "Felipe VI es el rey de la normalidad, no es el motor del cambio. Probablemente con el tiempo nos daremos cuenta de que el reinado de Felipe VI tiene mucha más épica y mucha más dificultad política que la que tuvo su padre en 30 años".