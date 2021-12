Bárbara Rey y Edmundo Arrocet dan la sorpresa: se presentan como novios en un fiestón madrileño

Bárbara Rey, en plena polémica por los presuntos chantajes, y Edmundo Arrocet han dado la sorpresa o, mejor dicho, el sorpresón. Aseguran que la ex vedette y el humorista están saliendo juntos desde hace alrededor de tres meses, tras estrechar lazos en los pasillos de Secret Story. Este lunes hicieron su primera aparición en sociedad, dejando a todos los asistentes boquiabiertos (no es para menos).

La ex de Ángel Cristo y el ex de María Teresa Campos asistieron a una fiesta de Navidad organizada por la empresaria Clara Tena, directora de la revista Madrid Magazine, que se celebró en el madrileño hotel Wellington. Los dos llegaron juntos y posaron ante el objetivo de la cámara muy sonrientes.

La noticia llega en plena polémica relacionada con Bárbara Rey y su antaño presunto romance con el rey Juan Carlos. La semana pasada el grupo Compromís pidió su comparecencia en el Senado para explicar si cobró 3 millones de euros de los fondos reservados del Estado a cambio de su silencio sobre su presunta relación sentimental con entonces monarca. Algo que finalmente no sucederá tras el voto en contra de PSOE y PP.

Sobre esta cuestión, de hecho, se pronunció este lunes en el fiestón: "Si me llamaban del Senado no tenía el menor inconveniente en ir, pero no tengo nada más que decir (...) Tengo la conciencia muy tranquila y estoy muy bien". Así las cosas, nada impedirá que disfrute de las fiestas, especialmente tras un año complicado a raíz de contagiarse de Covid-19 y permanecer ingresada por ello: "Las voy a pasar muy bien, eso te lo aseguro, porque estoy muy bien".

InfoLujo adelanta en exclusiva que Bárbara y Bigote llevan más de tres meses conociéndose sentimentalmente, después de coincidir en 'Secret Story'. El chileno fue expulsado de este reality el pasado 23 de septiembre y la de Totana ha estado presente en el plató defendiendo a su hija, Sofía Cristo, que también ha participado en el nuevo gran hermano de Mediaset.

Europapress asegura que los dos llegaron juntos al conocido hotel y que, horas después y tras haber desvelado su noviazgo a su círculo cercano, lo abandonaban acompañados. Se marcharon subidos en el coche de la artista. Antes de llegar a casa, hicieron una parada en el casino para continuar la marcha.