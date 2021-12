Sexo en Nueva York: Sarah Jessica Parker apoya a las mujeres que acusan a Chris Noth de agresión sexual

A mediados de diciembre saltó por los aires la noticia de que dos mujeres acusan a Chris Noth (Mr. Big de Sexo en Nueva York) de haberlas agredido sexualmente en el pasado. Días después ha llegado la reacción de las protagonistas de la famosa ficción, encabezada por Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw).

Tanto Jessica Parker como Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) y Kristin Davis (Charlotte York) se desmarcan de su compañero y defienden a las dos mujeres que han dado un paso adelante para denunciar lo presuntamente ocurrido. Las tres actrices se han reencontrado 17 años después del fin de la serie para rodar la secuela (And Just Like That), que actualmente se está emitiendo en HBO Max. En esta nueva serie, Noth tan solo aparece en el primer capítulo.

Las estrellas de Hollywood han enviado un comunicado hace unas horas en el que dejan clara su postura: "Nos entristece profundamente escuchar las acusaciones contra Chris Noth", se lee al comienzo del mensaje compartido por las tres protagonistas (a falta de Kim Cattrall - la inolvidable Samantha Jones - que no participa en estos nuevos episodios por las desavenencias surgidas detrás de las cámaras con Jessica Parker).

La respuesta de las intérpretes es unánime contra Noth: "Apoyamos a las mujeres que se han presentado y han compartido sus dolorosas experiencias. Sabemos que debe ser algo muy difícil de hacer y los felicitamos por ello".

La noticia saltaba a los medios el pasado jueves 16 de diciembre. Según adelantó The Hollywood Reporter, las mujeres no se conocen entre sí y denuncian los hechos en años distintos: supuestamente en Nueva York en 2004 y en Los Ángeles en 2015. Afirmaron que el regreso televisivo de la serie Sexo en Nueva York, organizada por HBO este mes de diciembre, ha reabierto viejas heridas y las ha impulsado para denunciar los hechos.

La primera mujer, que oculta su verdadera identidad y utiliza el pseudónimo de Zoe, era empleada de Noth en una de sus empresas durante su época de mayor popularidad. Afirma que coqueteaba con ella en la oficina y le dejaba mensajes hasta que la invitó a su piscina. Acudió con una amiga y allí, según ella, la violó.

La segunda, Zoe, era camarera y Noth la invitó a cenar en su apartamento, donde se sobrepasó con ella a pesar de sus negativas, según ha relatado.

La respuesta de Chris Noth y las primeras consecuencias

El actor, de 67 años, negó entonces los hechos a través de un comunicado: "Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o de hace 30 días, no siempre significa no, esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consensuados", aseguró. "No sé con certeza por qué están apareciendo ahora, pero sí sé esto: no agredí a esas mujeres", añadió al respecto.

Este lunes se enfrentó a las primeras consecuencias desencadenadas tras las acusaciones. La agencia A3 confirmó que el actor ya no forma parte de su lista de representados mediante un comunicado enviado a Deadline

La decisión de la agencia llegó tras la aparición de una nueva acusación. Otra mujer alegó hace unos días en el Daily Best que Noth habría tratado de obligarla a mantener relaciones sexuales. Los presuntos hechos se produjeron en 2010, después de que ambos se conocieran en un club neoyorkino en el que ella trabajaba entonces como camarera. El intérprete se pronunció también tras esta nueva acusación, asegurando que se trata de una "absoluta mentira".