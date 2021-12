Marta Gayá visita a don Juan Carlos en Abu Dabi "con frecuencia": recuperan las fotos requisadas a los paparazzi

"No es la primera vez que la doctora ha estado aquí, y mientras el rey de España siga viviendo en esta isla de Nurai, sin duda seguirá visitándole". Así nos comenta el servicio del Zaya Nurai, el único hotel del exclusivo resort próximo a la capital de Emiratos Árabes Unidos, la presencia de Marta Gayá en el lujoso establecimiento, en el que hay además 11 villas de lujo. En una de ellas se aloja el rey Juan Carlos desde que hace año y medio dejó España para instalarse en Abu Dabi. Se refieren a la mallorquina ex amante del Emérito como "doctora". Explicamos por qué.

Al personal del hotel le han dicho que dicha señora, la misma que ha vuelto a Nurai este pasado fin de semana, "forma parte del servicio médico del rey". Unos reporteros enviados por Viva la Vida, el programa de la vespertino que emite Telecinco los fines de semana, han conseguido fotografiar a la misteriosa dama, caminando junto a don Juan Carlos, cuando se bajaban del barco que comunica la isla con la capital de Emiratos, trayecto que dura unos 15 minutos.

"Alta, pelo oscuro, pantalón blanco y camisa amplia, zapatillas deportivas y un aire familiar". Así la describen en perfecto inglés desde el hotel para añadir que va por allí "con frecuencia". También los periodistas creyeron reconocer en ella a Marta Gayá, la decoradora que vivió un largo romance con el entonces monarca español, pero no estaban totalmente seguros.

Con ellos caminaba el empresario José María López de Letona, hijo del ministro del último gobierno de Franco y uno de los mejores amigos de Marta. José María y su esposa Dora Oñate, que no viajó a Emiratos este fin de semana, frecuentan Mallorca cada verano y con el matrimonio navega la amiga del rey por aguas del Mediterráneo. El grupo se dirigía a ver el partido que enfrentaba a Rafa Nadal y Andy Murray, con el que el mallorquín volvía a la competición después de unos meses recuperándose de una lesión.

En la foto de don Juan Carlos junto a López de Letona siguiendo el partido no se veía a los otros invitados del palco vip, pero allí estaba ella en otro asiento cercano. El servicio de seguridad del padre de Felipe VI había detectado a los reporteros de Mediaset cuando captaban la bajada del barco del rey y sus amigos. A pesar de que les arrebataron sus máquinas y el material gráficos, hoy día las cámaras ya no llevan aquellos carretes que los famosos les quitaban a los papparazzi que les hacían fotos que no deseaban.

Un equipo de informáticos ha conseguido rescatar gran parte del material incautado, donde se distingue perfectamente a la supuesta doctora del equipo médico. No hay duda, se trata de Marta Gayá, antes amante, ahora amiga y paño de lágrimas del anterior monarca, especialmente desde después de la cacería de Bostwana, cuando se rompió la relación de rey con Corinna Larsen y la tumultuosa ruptura acabó en los tribunales.

Marta Gayá es la amiga entrañable, literalmente. Juan Carlos I la ha compensado con generosas donaciones millonarias. Es normal que ella haya ido a acompañarle en la soledad de su exilio