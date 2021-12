Chile estrena 'primera dama': Irina Karamanos, antropóloga, milennial y feminista

Gabriel Boric será el nuevo presidente de Chile. A sus 35 años, el candidato del partido de izquierdas Convergencia Social se ha impuesto a su rival, José Antonio Kast, y se ha alzado como el presidente más votado y más joven de la historia del país. Jurará su cargo el próximo 11 de marzo y no lo hará solo: su novia, Irina Karamanos, le acompaña en esta nueva aventura.

La joven, de 32 años, es antropóloga y cientista social. Estudió en la Universidad de Heidelberg, en Alemania, y habla cuatro idiomas: español, griego, inglés y alemán. Es una reconocida feminista que aboga por los derechos de las mujeres. También es la líder del frente feminista de Convergencia Social, partido donde milita junto a Boric.

???????????? por un futuro feminista y de transformaciones profundas. Tanto orgullo votar por el gran salto que dará nuestro proyecto colectivo hoy a la mano de la más esperanzadora apuesta de gobierno, una ampliada bancada parlamentaria y de descentralización real con nuestros COREs https://t.co/llbzTRD5dC — Irina Karamanos (@i_krmns) November 21, 2021

Irina es extremadamente discreta y, hasta ahora, han sido contadas las ocasiones en las que ha acompañado a Gabriel Boric en actos sociales. "Ser primera dama es un cargo que merece ser repensado, porque estamos en tiempos distintos, han cambiado muchísimas cosas y creo que así también debemos repensar el poder y las relaciones que emergen de él", dijo hace unos meses en una entrevista. Y es que Karamanos no será una 'primera dama' al uso, ya que este cargo será eliminado por su novio, tal y como él mismo anunció en su campaña: "No puede existir ningún cargo público que esté suscrito al parentesco. No tiene sentido".

La incógnita está sobre la mesa, pues está claro que Irina ocupará un cargo importante en la presidencia de Boric, si no como 'primera dama' de otra manera. Ella es la mano derecha del nuevo presidente, con el que sale desde hace casi tres años, y lo ayudó a conseguir más de 34.000 firmas exigidas por el estado chileno para que pudiera lanzar su candidatura. "Con Gabriel somos parte del mismo proyecto político, compartimos estas convicciones y esperanzas concretas de aportar a construir una sociedad alternativa. Ese es el horizonte y principal responsabilidad hoy", comentó ella hace semanas. Algunos de sus compañeros ya lo han dejado claro: "Yo no sé formalmente que rol va a usar la pareja de Boric, pero si sé que Irina Karamanos es una dirigenta política feminista dentro de nuestro partido muy potente", aseguró hace unas horas el diputado Gonzalo Winter.

El propio Boric ha celebrado su victoria en redes sociales con una fotografía de ambos y un mensaje con guiño para su chica: "Somos unidad. Somos esperanza. Somos más cuando estamos juntos. ¡Seguimos!".

Somos unidad. Somos esperanza. Somos más cuando estamos juntos.

Seguimos! pic.twitter.com/66HRlWTvcK — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) December 19, 2021

Así lo celebraba ella: "La emoción es desbordante, mucho orgullo y responsabilidad por construir un país justo, digno y diverso. Esta tremenda y hermosa victoria está hecha con millones de manos y esperanzas. Sigamos juntas y juntos que lo que se viene es un desafío enorme".

La emoción es desbordante, mucho orgullo y responsabilidad por construir un país justo, digno y diverso. Esta tremenda y hermosa victoria está hecha con millones de manos y esperanzas. Sigamos juntas y juntos que lo que se viene es un desafío enorme. pic.twitter.com/WwhgbgzZLC — Irina Karamanos (@i_krmns) December 20, 2021

Gabriel Boric hace historia en Chile

El político chileno se ha convertido en el presidente más votado y más joven de la historia del país. Hijo de un ingeniero químico y una ama de casa, es el mayor de tres hermanos, Simón y Tomás. Con ascendencia croata por parte de padre y española por parte de madre, estudió en el colegio privado The British School y estudió Derecho en la Universidad de Chile, donde fue consejero de la Federación estudiantil en su facultad y presidente del Centro de Estudiantes de Derecho, además de ayudante en cátedras de Derechos Humanos, Historia Institucional de Chile y Teoría de la Justicia. Presidió Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Fue uno de los fundadores del movimiento Marca AC, que buscaba redactar una nueva Constitución Política para el país, y fue nombrado diputado por la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. En marzo de 2021 fue proclamado candidato a la Presidencia de Chile por Convergencia Social.

Durante las primarias, Boric desveló que padece un trastorno obsesivo compulsivo (TOC) y que está en tratamiento farmacológico desde los 12 años. "Es bueno que en Chile se hable de la salud mental. Aseguraré un estado de bienestar para que todos tengan los mismos derechos, sin importar cuánta plata tienen en la billetera".

Boric sale con Irina desde hace casi tres años a la que dedica mensajes amorosos en redes sociales: "Buenos días con olor a mar. En especial a Irina, que hace que aún con nubes la vida tenga luz". Durante una entrevista desveló un simpática anécdota: "Nos decimos 'chofo' y 'chofa', porque nos gustan mucho las alcachofas".

El futuro presidente de Chile es introvertido, gran amante de la lectura (especialmente la poesía) y tiene un perro que se llama Brownie. Nunca lleva corbata y tiene varios tatuajes con motivos tribales en los brazos.