Terelu Campos se regala un lifting de rodillas (480 euros) por Navidad

La hija de María Teresa Campos se está poniendo guapa para las fiestas y ha acudido este fin de semana a una conocida clínica madrileña para someterse a un último retoque: un lifting de rodillas. Tras estirarse las manos, Terelu Campos ha querido eliminar las incómodas arruguitas de las rodillas para volver a presumir de piernas tersas y jóvenes: "Llega un momento que, por la edad, aunque una esté muy delgadita, la rodilla como que se cae, se queda la piel flácida".

El tratamiento, que consiste en inyectar ácido hialurónico, no solo tersa la piel sino que hidrata la zona, revitalizando el menisco: "No me he enterado de nada", ha dicho satisfecha Terelu. El precio ronda los 240 euros por pinchazo, es decir, que la hermana de Carmen Borrego habría desembolsado casi 500 euros en este último retoque.

A sus 56 años, la presentadora se ha sometido a tratamientos de radiofrecuencia en las piernas lucirlas más definidas y tersas; y a un lifting de brazos sin cirugía para acabar con los 'brazos de murciélago'.