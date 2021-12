Antonio David Flores critica el homenaje a Rocío Jurado con dardo para su ex: "Fue muy cutre, deja de hacer el ridículo"

El ex de Rocío Carrasco ha realizado este lunes su primer directo en Youtube, donde ha reunido a más de tres millones de espectadores. Con ellos ha compartido su opinión sobre el homenaje que el pasado martes emitió La fábrica de la tele, El último viaje de Rocío, y no ha tenido reparos en criticarlo: "Voy a opinar como telespectador y no como ex familiar. No me gustó nada este homenaje y me pareció bastante cutre".

Antonio David aplaude a los artistas invitados que acudieron a cantar por Rocío Jurado pero lanza dardos contra una, Anabel Dueñas, íntima amiga de Rociito: "Lo que sí me gustó fueron las actuaciones de artistas de primera talla, como Miguel Poveda, Marta Sánchez, India Martínez o Lorena Gómez. Eso sí, tengo que decir que para mí hubo una voz discordante, y no es otra que la de Anabel Dueñas. No se puede tener más valor que hacer un dueto con Rocío Jurado cantando como cantas". Y lanza un claro mensaje a Fidel Albiac: "A ese que está detrás de cámaras, que es el que lo maneja todo y monta todo el teatro... Hay una chica que sí se le parece mucho a Rocío Jurado, que se llama Tamara Jerez, y no sé por qué no la ponéis. Dejad de haced pantomimas y el ridículo".

Antonio David ha repartido a diestro y siniestro. Los productores del homenaje no se han librado: "Lo único que puedo decir es que me pareció lamentable, que tuvierais ahí a dos personas como colaboradores y que no fueseis capaz de darles el protagonismo que esas dos personas merecían. Carlos Zapato o Hilario han compartido su vida desde el inicio de Rocío Jurado, tienen para contar anécdotas y hacer 20 programas de homenaje. Vuestra intención no era hacer un homenaje, sino show televisivo. Vuestro homenaje era un negocio".