Miguel Bosé vuelve a las teorías conspiranoicas de la covid-19 tras meses de silencio: "Es un genocidio planetario"

El cantante, que se alejó de las polémicas que le perseguían para promocionar su último libro hace un mes, ha vuelto a la carga contra los gobiernos. Convencido de que la covid-19 es un invento y la vacuna un experimento para manejarnos a todos, Miguel Bosé ha denunciado la situación: "La verdad es que nos quieren matar a todos con esa vacuna, que no son vacunas, son experimentos genéticos. Deberíamos dejar de llamar vacuna a esa cosas que es un veneno y que obviamente no hace nada más que causar daño día tras día a la población alrededor del mundo".

En el programa mexicano Viviana con vos, Bosé ha señalado al gobierno y a las clases poderosas como los culpables de toda la situación: "Quieren el control del resto de la humanidad para que sean siervos y en el futuro, prácticamente como dice el final de la agenda 2030, no poseerás nada, no tendrás nada, pero serás feliz". Y ha añadido: "Vacunados o no vacunados, da igual, mañana nos van a querer meter a todos en el mismo bote y a sufrir las consecuencias si no reaccionamos. Y los primeros en caer son los que ya tienen la marca de la bestia dentro de las venas".

El cantante se ha convertido en Trending Topic este lunes y ha recibido multitud de críticas. No es la primera vez. Desde que estallara la pandemia por Covid-19, Bosé se posicionó en el bando de los negacionistas y abanderó el movimiento antivacunas, no solo a través de sus redes sociales sino capitaneando mítines y encuentros en diferentes partes del país. Algunos personajes conocidos, amigos del artista, lo reprendieron públicamente, especialmente a raíz de la entrevista que concedió a Jordi Évole en La Sexta.